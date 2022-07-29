人民网北京7月29日电 （记者王仁宏）推进城市地下综合管廊建设，是一项提高城市综合承载能力、满足民生之需的重要举措。据住建部最新数据显示，今年上半年，全国在建综合管廊项目68个，规划建设规模285公里，预算总投资额294亿元，累计形成廊体33公里，完成投资26亿元。

住房和城乡建设部城市建设司一级巡视员邢海峰在当日举行的发布会上介绍，2015至2018年，住建部与财政部共同组织开展中央财政支持综合管廊试点工作，先后确定2批共25个试点城市。至今年6月底，全国279个城市、104个县，累计开工建设管廊项目1647个、长度5902公里，形成廊体3997公里。

邢海峰表示，试点带动全国探索综合管廊建设，逐步扭转“重地上、轻地下”的现象，减少了“马路拉链”问题，提高城市地下管线安全运行保障能力。近几年，一些城市在应对台风、内涝等方面，综合管廊的作用已初步显现。

不仅如此，综合管廊建设在促进就业、提升土地资源利用等方面作用明显。

“按照每50万投资提供1个就业岗位计算，2015年以来累计提供就业岗位120万个。此外，综合管廊还减少了架空线和管线直埋敷设的用地需求，能有效节省土地空间。据测算，仅25个试点城市5000余公里的高压架空线入廊，就增加了2800公顷可开发建设用地。”邢海峰说。

“总的看，我国综合管廊建设还处于初级发展阶段，存在制度标准不够完善、规划建设缺乏统筹、部分管廊入廊率偏低、建设运维资金压力大等不少困难和问题。”邢海峰表示，下一步，将重点结合城市老旧管网改造统筹推进综合管廊建设，推进已建成的管廊尽快达到设计能力并投入运营。进一步完善法规制度和标准规范，加大指导督促力度。并总结推广试点经验，引导全国其他地区有序推进综合管廊建设。

(责编：王仁宏、吕骞)

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