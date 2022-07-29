人民网北京7月29日电 （记者王仁宏）“截至７月20日，全国共减免服务业小微企业和个体工商户国有房屋租金537.72亿元，惠及承租人93.64万户；减免非国有房屋租金6.95亿元，惠及承租人3.83万户。”28日，住房和城乡建设部新闻发言人王胜军在当日举行的新闻发布会上表示。

减免市场主体房屋租金是稳住经济大盘的重要举措。今年5月24日，国务院印发了《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，在减免服务业小微企业和个体工商户租金方面，明确了税收减免、优惠利率贷款、非国有房屋租金减免等方面的政策。6月21日，住建部等7部门印发了《关于推动阶段性减免市场主体房屋租金工作的通知》，推动政策落地落细，切实帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力。

房地产市场监管司副司长王策表示，当前，住建部已建立国家、省、市三级工作联动机制，各地要定期报送租金减免工作进展情况。同时，加强监督指导，对租金减免工作落实不力、进展缓慢、市场主体反映问题较多的地方，将会同相关部门适时进行通报。

此外，今年5月，住建部细化实施用水用气“欠费不停供”政策，通过缓缴、减免等举措，进一步减轻小微企业和个体工商户运营成本。

据初步统计，在用水方面，该政策已累计惠及小微企业和个体工商户125万个，缓缴水费6.8亿元，减免欠费违约金约2915万元；累计惠及特困人群及低保对象约58万户，减免水费约2985万元。用气方面，截至目前累计惠及小微企业和个体工商户17.8万个，缓缴气费19.6亿元，减免欠费违约金4877万元；累计惠及特困人群及低保对象11.7万户，减免气费1218万元。

(责编：王仁宏、吕骞)

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