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2021年我国“三新”经济增加值相当于国内生产总值的比重为17.25%

2022年07月29日11:19 | 来源：人民网
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图片来源：国家统计局官网

人民网北京7月29日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，经核算，2021年我国“三新”经济增加值为197270亿元，比上年增长16.6%（未扣除价格因素，下同），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高3.8个百分点；相当于GDP的比重为17.25%，比上年提高0.17个百分点。

分三次产业看，“三新”经济中，第一产业增加值为7912亿元，比上年增长6.6%，占比为4.0%；第二产业增加值为87499亿元，比上年增长19.1%，占比为44.4%；第三产业增加值为101859亿元，比上年增长15.3%，占比为51.6%。

据了解，“三新”经济是以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。新产业指应用新科技成果、新兴技术而形成一定规模的新型经济活动；新业态指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求，依托技术创新和应用，从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新活动形态；新商业模式指为实现用户价值和企业持续盈利目标，对企业经营的各种内外要素进行整合和重组，形成高效并具有独特竞争力的商业运行模式。

(责编：杨曦、吕骞)
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