人民网北京7月29日电 （记者杜燕飞）我国海上首口页岩油探井获高产油气流、苏北盆地页岩油勘探获进展……今年7月以来，国内油气企业加大非常规油气资源勘探力度，持续推动油气增储上产，确保民生和经济社会发展用能需求。

据了解，页岩油主要指分布在页岩地层孔隙中的石油资源，是典型的非常规油气，也是常规油气的战略性接替领域。与常规油气相比，页岩油的藏油孔隙小到纳米级，采出难度大。

我国海上首口页岩油探井获商业油流。受访者供图

7月28日，我国海上首口页岩油探井——涠页-1井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。

据介绍，涠页-1井位于南海北部湾海域涠西南凹陷，日产原油20立方米、天然气1589立方米且产能稳定。据测算，涠西南凹陷页岩油资源量达8亿吨，整个北部湾盆地页岩油资源量约12亿吨，展现了良好的勘探前景。

我国海上首口页岩油探井作业平台。受访者供图

中国海油湛江分公司总地质师邓勇表示，经过两年攻关，通过对涠西南页岩油地质油藏特征研究、工程可行性及压裂可行性多轮论证，相继完成了互层型、夹层型两种类型页岩油段测试作业，均获得商业油流发现。

“海上首口页岩油的成功是海上油气勘探的一个重大突破，实现了用我们自己的装备和技术自主勘探开发我国海上页岩油气资源，拉开了海上非常规油气勘探开发的序幕。”中国海油勘探部总经理徐长贵表示。

与此同时，陆地页岩油勘探也获得新进展。7月19日，中国石化江苏油田部署在苏北盆地高邮凹陷花庄地区的第二口页岩油探井——花2侧HF井，在阜二段Ⅳ亚段新层系取得勘探突破，获日产油超30吨、天然气超1500立方米，标志着中国石化在苏北盆地高邮、金湖凹陷的11亿吨页岩油资源量被激活。

花2侧HF井钻探现场。受访者供图

据介绍，花2侧HF井原是一口开采30多年的老井，为评价该区域的页岩含油性，江苏油田选取该井进行加深侧钻，进一步证实本区IV亚段也具备页岩油勘探开发的条件，为江苏油田在该区进行多层系立体勘探开发奠定资源基础。目前，中江苏油田正在花页1井平台按照上下多套层系进行立体开发井组试验，加快推进花庄页岩油示范区建设步伐。

“要切实提高政治站位，牢牢守住油气战略安全底线，以国内油气增产保供的确定性，来应对外部环境的不确定性。”国家能源局24日组织召开的2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会要求，要大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展，提高海洋油气资源探明程度；大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域，坚定非常规油气发展方向，加快非常规资源开发。

(责编：赵竹青、吕骞)

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