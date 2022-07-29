人民网北京7月29日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会28日召开新闻发布会，发布2022年二季度《全球黄金需求趋势报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，在一季度黄金ETF强势流入的推动下，2022年上半年黄金需求与2021年同期相比实现了12%的增长，达到2189吨。

《报告》显示，二季度全球金条与金币需求为245吨，同比保持稳定。得益于印度金饰需求的强势复苏，二季度全球金饰需求同比增长4%至453吨；二季度各国央行实现净购金，全球官方黄金储备增加180吨，上半年总净购金量达到270吨；二季度全球科技用金需求为78吨，比2021年同期下降2%，上半年整体需求为159吨，同比略有下降；上半年金矿产量创历史新高，达到1,764吨，同比增长3%。

谈及中国金饰消费市场，世界黄金协会中国区CEO王立新表示，目前，古法金饰品仍占据主导地位。在国潮持续火爆的背景下，富有传统文化气息的古法金产品依然保持着对年轻消费者的吸引力。年轻消费者对定价透明度的要求不断提高，推动重量在5克至10克之间的金饰产品更受欢迎。

“当前，一系列经济刺激措施将推动下半年经济平稳发展，居民可支配收消费入的增长将进一步提升，预测第三和第四季度金饰需求环比将有回升。”王立新表示。

(责编：赵竹青、吕骞)

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