人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

世界黄金协会：今年上半年全球黄金需求2189吨 同比增长12%

2022年07月29日13:49 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月29日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会28日召开新闻发布会，发布2022年二季度《全球黄金需求趋势报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，在一季度黄金ETF强势流入的推动下，2022年上半年黄金需求与2021年同期相比实现了12%的增长，达到2189吨。

《报告》显示，二季度全球金条与金币需求为245吨，同比保持稳定。得益于印度金饰需求的强势复苏，二季度全球金饰需求同比增长4%至453吨；二季度各国央行实现净购金，全球官方黄金储备增加180吨，上半年总净购金量达到270吨；二季度全球科技用金需求为78吨，比2021年同期下降2%，上半年整体需求为159吨，同比略有下降；上半年金矿产量创历史新高，达到1,764吨，同比增长3%。

谈及中国金饰消费市场，世界黄金协会中国区CEO王立新表示，目前，古法金饰品仍占据主导地位。在国潮持续火爆的背景下，富有传统文化气息的古法金产品依然保持着对年轻消费者的吸引力。年轻消费者对定价透明度的要求不断提高，推动重量在5克至10克之间的金饰产品更受欢迎。

“当前，一系列经济刺激措施将推动下半年经济平稳发展，居民可支配收消费入的增长将进一步提升，预测第三和第四季度金饰需求环比将有回升。”王立新表示。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
世界黄金协会：今年上半年全球黄金需求2189吨 同比增长12%
　　人民网北京7月29日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会28日召开新闻发布会，发布2022年二季度《全球黄金需求趋势报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，在一季度黄金ETF强势流入的推动下，2022年上半年黄金需求与2021年同期相比实现了12%的增长，达到2189吨。…
360集团周鸿祎：上科技高山下数字蓝海 民营企业要成为创新主体
　　民营经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，为国民经济发展作出了突出贡献，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。10年间，我国民营企业数量翻了两番，韧性与活力不断增强。“我国民营经济只能壮大、不能弱化。”面对世纪疫情交织下的百年变局，民营企业如何练好内功，把握时代机遇，民营企业家如何锐意进取，创造新的辉煌？近日，人民网《对话企业家》推出“民营企业家谈信心”系列，传递企业声音、提振发展信心、展现使命担当。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部