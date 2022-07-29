7月29日，2022快手光合创作者大会在云南丽江举行。本次大会以“全新升级 全心陪伴”为主题，全方位解读快手内容生态、商业机遇、服务能力、优质资源、产品体系，并从指引信息、流量资源、服务措施和加速变现四大维度为创作者提供实在的解决方案。

会上，快手宣布将升级创作者服务，针对创作者需求，在资源、服务、产品等层面全面升级服务，并升级光合计划和光合优创，全年拿出十亿现金、千亿流量补贴创作者。同时快手也将开启创作者专属的独立APP内测，进一步推进创作者服务标准化，为创作者提供数据、榜单、专属活动通知等多元化服务。

此外，大会现场还举行了快手之星启动仪式。快手之星作为快手发掘和扶持优质高潜创作者、提升商业化服务能力的专项计划，将通过保底现金权益、百亿流量扶持、10亿+全网资源曝光、1对1专属服务待遇四大基础权益，以及全方位的重磅资源加持，全面提升创作者商业价值。

在大会的圆桌论坛环节，快手高级副总裁、主站业务负责人王剑伟，快手高级副总裁、商业化业务负责人马宏彬，快手高级副总裁、电商业务负责人笑古，与极客公园创始人、总裁张鹏共同畅谈创作者面临的问题与挑战、快手如何解决创作者最看重的问题、未来创作者在快手上的机会所在等热点议题，为创作者实现快速成长与长远发展提供重要参考。

王剑伟指出：“流量和变现是创作者面临的两大最核心问题，其本质是创作者如何从‘创作’到‘持续创作’，以及如何从‘扶持’到‘持续经营’。”他介绍，2016年就在快手发布作品的创作者中，万粉和十万粉创作者到今天还在活跃发布作品的比例分别超过70%和80%，百万粉创作者的创作活跃比例达到94%。

据介绍，为了帮助创作者解决流量、变现等难题，快手持续提供内容创作运营全程指引、流量扶持、资源支持、产品赋能、多元变现手段等全方位的助力，使得大量创作者在曝光、私域、变现等方面不断突破，拥有了更广阔的商业空间。

电商变现方面，优质内容成为创作者变现的重要突破口。笑古认为，直播电商越来越是主流化的购物趋势，在快手信任电商生态下，内容型垂类达人可以为消费者提供独一无二的“体验价值比”，与快手一起“重塑10亿消费者决策”。未来，电商更多的空间在做好短视频、直播内容，把消费者吸引住、留住，再通过好的内容+好的产品+好的价格促成复购，这一方向也正是内容创作者擅长的。

营销合作变现方面，快手新市井Meta-marketplace是一个生活和生意融合的所在，一个人就是一个平台，创作者的商业价值加速释放。对此，马宏彬表示：“创作者只要在快手上肯耕耘、有恒心，就一定能有机会建立自己的商业平台，获得可持续的长期发展。同时快手也会做好生态，打好基建，帮助各行各业在快手新市井中建立起自己的正循环。”

数据显示，2022年二季度，快手平台发布作品数同比增长40.5%；截至6月，快手万粉创作者人数超200万，创作者粉丝总量2639亿；超过600万创作者在快手获得千亿流量扶持，累计涨粉超150亿；快手已保护1400万+原创作品，累计处理150万+侵权作品；累计上线2.5万热门话题活动，创作超24亿个优秀作品，累计播放超26万亿次；连续3年，快手每年帮助2000万名创作者获得收入，过去半年快手创作者总收入同比增长25.3%。

据悉，2022年，秉持“以恒心致恒心”理念，快手以平台的恒心为创作者的恒心提供加持，让创作者有回报、有希望，将从资源、服务、产品三大维度，全面升级创作者服务体系和能力。

资源侧，为了满足创作者的流量需求，快手再一次升级光合计划，全年拿出十亿现金、千亿流量补贴创作者。同时，快手还针对创作者从入驻到成长的不同周期匹配不同的个性化激励任务，完成任务即可获得丰厚的流量与现金奖励，助力各类型、各阶段创作者的全面成长，为创作者商业变现水平和价值提升提供重要驱动力。

服务侧，快手将主要从成长引导、作品诊断、原创保护三方面出发，解答创作者关于账号运营、内容变现等各类问题，解决创作者在作品创作、发布等环节的难题，并为优质、原创内容提供平台侵权政策保护，以更全面的服务、更多样的保护促进创作者创作体验和效率的全面提升。

产品侧，快手开发的创作者专属独立APP将进行内测，满足创作者在创作前、创作中、创作后全流程的需求，进一步推进创作者服务标准化，带动创作者服务的整体提升。该款APP将上线智能引导助手，结合创作者的成长轨迹，整合创作前的灵感、创作中做的素材模板、创作后的管理分析，为创作者提出账号发展建议，并为创作者提供自定义数据指标、全站作者榜单、专属活动通知等多元服务。

快手创作者服务团队负责人袁帅表示，快手创作者服务中心永远和创作者站在一起，不断提升服务能力，支持创作者持续升级内容价值和商业价值，让内容创作有意思、有意义，实现更高的社会价值。未来，快手也将继续“以全心 敬恒心”，以创作者为本，从流量和现金扶持、服务等多维度，为创作者提供更多的平台助力。

财报数据显示，2022年一季度，快手日活跃用户规模达3.46亿，月活跃用户规模达5.98亿；快手电商GMV同比增长47.7%，达1751亿元。伴随平台用户、流量、电商和商业化规模的高速增长，以及在资源、服务、产品等维度进一步深化创作者服务，快手将助力越来越多的创作者实现内容破圈、私域增长、商业价值提升，共同诠释“有恒心者有恒产”。未来，快手也将持续升级创作者服务能力，全心陪伴每一位创作者共同成长。

(责编：曹淼、李源)

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