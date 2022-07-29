人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家外汇管理局：保障外汇储备资产安全、流动和保值增值

2022年07月29日14:20 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月29日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，近日，国家外汇管理局以视频形式召开2022年下半年外汇管理工作会议。会议指出，2022年下半年要保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

会议强调，2022年下半年，外汇管理部门要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极推出、扎实落实有利于稳定经济大盘、服务实体经济的政策措施，进一步深化外汇领域改革开放，维护外汇市场稳健运行和健康秩序，巩固拓展巡视整改成效。

会议部署了2022年下半年外汇管理重点工作。一是深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，以巡视整改为契机推动全面从严治党向纵深发展。坚持和加强党对金融外汇工作的全面领导，巩固集中整改成效，深化长期整改任务，持续强化严的氛围，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

二是深化外汇领域改革开放，激发市场主体活力。继续推动跨境贸易投资便利化政策落地和效果显现，积极服务促出口、扩进口以及技术外资引进工作。扩大优质企业贸易外汇收支便利化政策覆盖面，支持外贸新业态规范健康发展，优化个人用汇服务。完善境外投资者投资境内债券市场资金管理，扩大跨境融资便利化试点。以中小微企业为重点优化外汇服务，支持企业更好管理汇率风险。

三是维护外汇市场稳健运行，完善外汇市场微观监管。加强跨境资金流动风险监测和应对，维护国家经济金融安全。建立健全实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效的真实性管理机制。严厉打击外汇领域违法违规活动。

四是推进外汇储备经营管理能力建设，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

五是夯实外汇管理基础工作。加快《外汇管理条例》修订，健全高水平的国际收支统计体系，深化“数字外管”和“安全外管”建设。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家外汇管理局：保障外汇储备资产安全、流动和保值增值
　　人民网北京7月29日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，近日，国家外汇管理局以视频形式召开2022年下半年外汇管理工作会议。会议指出，2022年下半年要保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。…
气象卫星“眼中”，这个夏天全球究竟有多热？
　　人民网北京7月29日电 （记者杨虞波罗）今年6月以来全球高温事件频发，如英国气象局发布有史以来第一个“极端高温红色预警”，最近，全球究竟有多热？我们通过风云气象卫星的视角来看一看。 风云气象卫星监测显示，今年6月，非洲北部、中东地区、中亚、南亚大陆、北美洲中西部、欧洲南部、蒙古国和中国西北部，以及澳大利亚南部等地出现了50℃以上的地表高温。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部