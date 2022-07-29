人民网北京7月29日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，近日，国家外汇管理局以视频形式召开2022年下半年外汇管理工作会议。会议指出，2022年下半年要保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

会议强调，2022年下半年，外汇管理部门要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极推出、扎实落实有利于稳定经济大盘、服务实体经济的政策措施，进一步深化外汇领域改革开放，维护外汇市场稳健运行和健康秩序，巩固拓展巡视整改成效。

会议部署了2022年下半年外汇管理重点工作。一是深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，以巡视整改为契机推动全面从严治党向纵深发展。坚持和加强党对金融外汇工作的全面领导，巩固集中整改成效，深化长期整改任务，持续强化严的氛围，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

二是深化外汇领域改革开放，激发市场主体活力。继续推动跨境贸易投资便利化政策落地和效果显现，积极服务促出口、扩进口以及技术外资引进工作。扩大优质企业贸易外汇收支便利化政策覆盖面，支持外贸新业态规范健康发展，优化个人用汇服务。完善境外投资者投资境内债券市场资金管理，扩大跨境融资便利化试点。以中小微企业为重点优化外汇服务，支持企业更好管理汇率风险。

三是维护外汇市场稳健运行，完善外汇市场微观监管。加强跨境资金流动风险监测和应对，维护国家经济金融安全。建立健全实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效的真实性管理机制。严厉打击外汇领域违法违规活动。

四是推进外汇储备经营管理能力建设，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

五是夯实外汇管理基础工作。加快《外汇管理条例》修订，健全高水平的国际收支统计体系，深化“数字外管”和“安全外管”建设。

(责编：罗知之、吕骞)

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