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气象卫星“眼中”，这个夏天全球究竟有多热？

2022年07月29日14:08 | 来源：人民网
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人民网北京7月29日电 （记者杨虞波罗）今年6月以来全球高温事件频发，如英国气象局发布有史以来第一个“极端高温红色预警”，最近，全球究竟有多热？我们通过风云气象卫星的视角来看一看。

风云气象卫星监测显示，今年6月，非洲北部、中东地区、中亚、南亚大陆、北美洲中西部、欧洲南部、蒙古国和中国西北部，以及澳大利亚南部等地出现了50℃以上的地表高温。

下图中从绿色至橙色的过渡区域可见，全球大部地区6月地表温度最高值均在20℃以上。橙黄色区域即为出现了50℃以上的地表高温。

风云三号D星全球最高地表温度监测图 来源：国家卫星气象中心

据国家卫星气象中心统计显示，6月期间地表高温大于40℃和50℃以上的面积分别占全球的16.77%和4.23%。

监测显示，非洲北部、中东地区、中亚、南亚大陆、北美洲中西部，蒙古国和中国西北部，以及南亚大陆和欧洲南部局部出现大于50℃的地表高温的日数均超过5天。其中非洲北部、中东地区、中亚和北美洲中西部出现大于50℃的地表高温的日数在20天以上，我国西北部分地区大于50℃的地表高温的日数超过10天。

除此之外，南极大部分地区6月气温也远高平均水平，南极海冰的覆盖面积较历史同期大幅减小。

监测显示，今年6月南极海冰覆盖面积约为1307万平方公里，为近年来的最低值，比2019至2021年同期的海冰面积平均值减少约72.2万平方公里（减少5.2%），比去年同期减少了约172.9万平方公里（减少11.7%）。

风云三号D星地表温度产品统计分析结果显示：葡萄牙、西班牙、意大利、法国、德国和英国地表温度超过40℃的区域面积分别为4.5万平方公里、23.5万平方公里、11.6万平方公里、25.9万平方公里、1.4万平方公里和1.5万平方公里，面积占比分别达到60.8%、58.7%、52.3%、48.5%、12.2%和7.0%。

据了解，目前我国有7颗风云气象卫星在轨运行，风云极轨和静止气象卫星均可实现对极端高温天气的监测。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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