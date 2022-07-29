7月27日至29日，以“加快工业数字化转型，推动经济稳中求进”为主题的2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会在浙江桐乡乌镇举办。大会由国家制造强国建设战略咨询委员会指导，中国工业经济联合会、工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）、中国工业报社、桐乡市人民政府主办，并联合十多家全国性行业联合会(协会)共同举办。

2022年（第四届）全球工业互联网大会启动仪式（主办方供图）

为不断提升制造业核心竞争力，更好总结工业互联网领域阶段性发展成果、继续推进工业数字化转型工作，本次大会围绕全球工业互联网数字化转型，聚焦数字化转型在工业企业中的实际应用等问题，邀请了十余位国内外院士、数十位工业领域专家、学者和企业高管共聚一堂，共同探讨工业数字化转型问题。

大会内容丰富、专业权威、形式多样。除大会开幕式、主论坛之外，还包括知名企业领导人闭门会、国际化圆桌论坛、工发之夜·首届碳中和技术方案征集暨UNIDO Global Call2022中国技术储备专家咨询报告会、制造业优质企业数字化转型经验交流会、石化行业智能制造高峰论坛、电力行业工业互联网应用分论坛、建材行业智能制造发展论坛、网络和数据安全发展论坛、工业数字化人才资源论坛、智能网联汽车分论坛；推出“工业数字化转型评价综合指数”并形成《2022年工业互联网行业融合创新应用报告》，举办“工业互联网融合创新应用·行业成果展”。会议现场高朋满座，近千名嘉宾出席参会，另有近五百万观众通过人民日报客户端、中国工业报直播间、央视频、新浪、抖音、一直播等平台在线观看会议。

在开幕式及主论坛上，第十届全国人大常委会副委员长、中国关心下一代工作委员会主任、中国工业经济联合会原名誉会长顾秀莲，中国工业经济联合会会长、工业和信息化部原部长李毅中，中国工业经济联合会执行副会长、国务院原派驻国有重点大型企业监事会主席路耀华，中国政策科学研究会会长、人民日报原副总编、人民网原董事长马利，浙江省十一届人大常委会副主任、省关工委主任徐宏俊，浙江省原副省长、中国信息化百人会顾问、国家智能制造专家委员会委员、浙江省智能制造专家委员会主任毛光烈，中国工程院院士、华中科技大学教授、原校长、国家智能制造专家委员会主任李培根，中国工程院院士王国栋，中国工业经济联合会党委书记、执行副会长兼秘书长、国家制造强国建设战略咨询委员会委员熊梦，工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）主任付京波、浙江省经济和信息化厅党组成员、副厅长吴君青，嘉兴市副市长倪沪平，中共桐乡市委书记于会游出席活动，并作主题发言。分别结合最新科研成果，从国家政策、环境格局等方面解读工业行业数字化转型升级。

李毅中以《增强认知 找准差距 加速成长》为题发表主旨演讲。他表示，我国工业互联网产业发展迅速，但还存在总量还不够大、核心产业建设还没形成全国构架、一些关键核心技术受制于人、跨界融合还不够等问题。李毅中建议，发展工业互联网核心产业要抓好三件事。一是核心关键技术攻关，提升自主可控能力；二是提升半导体设备、材料和芯片的制造能力，调整产业结构，发展“集成电路制造”（IDM）；三是积极有序并可适度超前推进数字基础设施建设。

李培根在发表题为《要重视技术意识和理念——谈企业数字化转型》的主旨演讲时表示，企业数字化转型需要数字化思维，要重视技术意识转变和理念转变。在技术意识转型上，数据已不只是发生在核心数据库、业务系统中，而是无时无刻不在身边产生，企业需要有从海量数据来源中获取有价值信息的能力。在理念转型上，应看到客户体验管理被认为是体验经济时代企业获取差异化竞争的重要战略。

在2022年行业推广行动成果发布环节，熊梦介绍，中国工业经济联合会在2021年联合十多家全国性的行业协会及联合会，成功开展首届工业互联网融合创新应用行业推广行动的基础上，今年继续开展第二届行动。他表示，工业互联网创新应用已经从龙头企业内部扩展到了产业链的上下游，正在推动形成大中小型企业融通创新发展的格局。未来，中国工业联合会将继续携手各行业联合会、协会，通过工业互联网融合创新应用行业推广行动，持续收集和推广行业优秀的应用案例，希望通过行业企业、专业研究机构的联合发力，进一步推动工业互联网在更广范围、更深程度、更高水平上融合创新，发挥工业互联网赋能复制，引导工业创新变革的重要作用，助力中国工业经济实现高质量发展，共创数字经济的美好未来。

在会上，中国工业经济联合会与工信部赛迪研究院共同发起中国首个“工业数字化转型评价综合指数”。该指数是面向企业、细分行业和区域，开展多层次、体系化的评价标准。据工信部赛迪研究院姚磊介绍，按照技术、业务、管理三大维度设立数字化转型的一系列评价指标，建立了从点到线到面的整体综合指数体系。

作为本次大会的主办方代表，桐乡市副市长徐刚对桐乡营商环境做了整体介绍。2022年上半年桐乡已实现地区生产总值563.6亿元，增长3.6%；财政总收入106.1亿，地区综合实力位列中国百强县第21位。桐乡产业特色鲜明，超过17万个市场主体，4万多家企业，10家上市公司，形成了数字经济+新材料+新制造+新时尚+现代服务业和未来产业，即1+3+1+X的产业发展格局。

中国工业经济联合会党委委员，执行副会长郜志宇在致辞时表示，行业协会要充分发挥其在政府和企业之间的桥梁纽带作用，整合各类资源，加强工业产业的研究，积极制定行业标准，为政府决策提供建议，为企业发展搭建产学研的合作平台；企业要瞄准先进的技术和市场需求，树立数字化意识，制定数字化转型战略。加强培养专业人才，提升关键核心技术自主创新的水平，夯实数字化转型的基础和条件，顺应并引领技术革新的方向。

浙江省经济和信息化厅党组成员、副厅长吴君青在致辞时称，浙江作为制造业和数字经济大省，一直高度重视工业互联网创新发展。2021年启动以“产业大脑+未来工厂”为核心的数字经济系统建设，在全国走出了一条独具特色的发展之路。浙江省产业数字化指数持续三年居全国第一，1+N工业互联网平台体系基本形成，产业大脑实现新突破。

工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）主任付京波在致辞中表示，工业互联网已经成为促进传统产业转型升级，实现高质量发展的重要途径。我们必须充分挖掘工业互联网的发展潜力，用新一代信息技术打造提升智能化生产、网络化协同，个性化定制，服务化衍生，数字化管理等新型制造模式，加强工业互联网安全建设，提升工业大数据治理能力，推动制造业开启智能化进程，促进数字经济与实体经济融合发展。

浙江省原副省长、中国信息化百人会顾问、国家智能制造专家委员会委员、浙江省智能制造专家委员会主任毛光烈在分享时提出，工业企业需完成六大任务，包括建设行业云主导运营的、数据底座与工厂一线相融通的数据体系；完成工厂数字化管理体制变革等。

作为本届大会的核心环节，“2022工业互联网融合创新·行业推广行动”汇集全国工业行业数字化领域具有代表性的应用案例近千个，基于平台化设计、智能化制造、数字化管理、个性化定制、服务化延伸、网络化协同六大方向展现创新性和典型性，最终遴选出12个行业应用典型案例，它们分别是：鞍钢集团矿业有限公司、国家电网有限公司、中建材信云智联科技有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司、陕西彬长矿业集团有限公司、菲尼克斯(中国)投资有限公司、中孚信息股份有限公司、山东魏桥创业集团有限公司、波司登集团、上海化学工业区、新凤鸣集团股份有限公司、巨石集团有限公司。

最后，大会发布GIIC工业数字化暨UNIDO Global Call 2022中国技术储备入围十强榜单。中国工程院院士、上海市政协副主席、上海交通大学-联合国工发绿色增长联合研究院理事长、上海交通大学碳中和发展研究院院长黄震和中国工经联相关负责人共同上台，颁发UNIDO GLOBAL CALL 2022 工业数字化领域中国代表案例。同期，工信部网络安全产业发展中心（工信部信息中心）发布了《数据安全传输白皮书》。

全球工业互联网大会已成功举办四届，经过近四年的探索，全球工业互联网大会不仅为业界提供了交流分享的平台，更是成长为推动工业互联网领域政产学研用协同发展的重要伙伴。本届大会与十多家全国性行业联合会（协会）强强联合，总结工业互联网领域2021年的阶段性发展成果，展望未来一年的趋势发展，并深耕分析研究多个细分行业的工业互联网工作开展情况，在加快工业数字化转型，推进产业数字化创新应用等方面做出突出贡献。

(责编：曹淼、李源)

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