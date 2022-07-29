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东北虎豹国家公园野生东北虎数量增至50只

2022年07月29日16:32 | 来源：人民网
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东北虎豹国家公园拍摄到的东北虎。国家林业和草原局供图

人民网北京7月29日电 （记者余璐）2022年7月29日，是第十二个全球老虎日。记者从国家林业和草原局获悉，东北虎豹国家公园内的野生东北虎数量已由2017年的27只增至50只，东北豹数量由42只增至60只。园区初步实现生态质量逐步提升，东北虎豹栖息环境有效改善，野生动物显著增加，生态产品供给能力全面提升，人民生活持续改善。

国家林业和草原局相关负责人介绍，东北虎豹国家公园已连续4年开展保护专项行动，并引入第三方核查机制进行效果评估，据不完全统计，2021年11月至2022年5月专项行动期间，共组织开展巡护1.1万余次，巡护里程超8万公里，清缴猎套2063个。2022年上半年，增设救护收容站3处，救护野生动物127只，开展联合执法行动136次。

东北虎豹国家公园拍摄到的东北豹。国家林业和草原局供图

东北虎豹国家公园管理局构建了全局统一的SMART巡护管理数据库，将3003名巡护员的巡护数据纳入数据库统一管理。目前，数据库共录入巡护数据12258次，记录动物信息26107条，其中东北虎信息205条、东北豹信息41条。

据了解，2022年，东北虎豹国家公园全面引入商业保险机制解决野生动物造成损害补偿难题，并计划在吉林省延边朝鲜族自治州珲春市、汪清县建成牧业小区5个，到2025年实现黄牛全部下山。

(责编：杨曦、吕骞)
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