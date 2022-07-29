中国煤炭工业协会副会长王虹桥。人民网 申佳平摄

人民网嘉兴7月29日电 （记者申佳平）7月28日，在2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会上，中国煤炭工业协会副会长王虹桥接受人民网专访并表示，当前煤炭行业正处于行业景气度提高与政府大力推动数字化、智能化建设双期叠加的周期，行业数字化转型走上了快车道。

王虹桥介绍，一方面，在多年来推动两化融合的基础上，全行业对数字化转型已有比较高的、一致的认识；另一方面，在双碳目标背景下，煤炭行业充分认识到，推动企业的高质量发展必须依靠数字化转型，以实现“减员、提效、降本、增安、创新”目标；第三方面，一些现实情况，比如井下人员人才流失，也倒逼企业必须依赖于新技术，以期解决实际问题。

他表示，当前煤炭行业正在积极投入到数字化转型进程当中。主要特征有以下几个方面。

一是进行数字化转型顶层设计。各大煤炭集团加快推进数字化转型顶层设计，如国家能源、中煤能源等编制了数字化转型战略和规划，同时，中国工程院将煤炭工业数字化发展战略作为重点咨询项目，正在组织相关院士专家进行行业层面的顶层设计；

二是以煤矿核心生产场景为重点，大力推进信息化、智能化建设。截至去年底，全国建成800多处智能化采掘工作面，今年部分首批国家级智能化示范煤矿已通过验收；

三是数据作为重要的生产要素，已开始在生产经营过程中发挥更大的作用，比如通过大数据分析，预判灾害风险和设备故障，进行经营风险管控等等；

四是围绕煤炭各场景的数字化生态正在加速构建。如华为等纷纷成立煤矿军团，开发矿鸿操作系统，已实现30多个厂家数十个设备品类的互通连接。

王虹桥同时指出，新一代信息技术还正在助力煤炭行业实现节能减排。比如煤矿井下，通过智能技术，实现主运皮带的智能调速，减少设备空载，实现能源节约；在洗选环节，建设智能化黑灯选煤厂，实现高度自动化的闭环生产；在物流运输领域，通过智能调度，减少车辆等待时间，提升单车周转效率，也可以大幅度节省油耗消费。

“当前，煤炭行业数字化转型面临的最突出的矛盾，还是人才问题。”王虹桥认为，煤炭行业极其缺乏高端技术人才，特别是既懂煤炭又懂IT的复合型人才；基层及其缺乏信息专业人员和智能化技能人才，同时，行业职工整体的数字素养和技能不能符合数字化转型形势下对知识技能变革的需要。

他介绍，对此，中国煤炭工业协将继续组织开展煤炭行业两化融合与企业数字化转型提升系列活动，还将通过组织培训、竞赛，开展评价认证等方式，大力推动行业数字化组织和人才队伍建设，并推动构建完善行业数字化生态构建，培育发展煤炭信息技术产业。

(责编：曹淼、吕骞)

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