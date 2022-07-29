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水滴公司发布2020-2021年ESG报告

2022年07月29日14:49 | 来源：央广网
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原标题：水滴公司发布2020-2021年ESG报告

　　日前，水滴公司发布2020-2021年ESG（环境、社会及公司治理）报告。报告选取了28个实质性议题，根据公司对环境、社会、公司治理的影响程度和利益相关方的关注程度进行了重要性排序，详细阐述了水滴公司合规风控、诚信经营、普惠医疗服务、社会责任等关键领域的表现。

　　报告显示，水滴公司致力于打造可持续发展的商业模式，重视社会价值、公司治理和环境保护相关重要议题，通过对环境、社会问题的深入关切和分析，以科技和数字的力量，承担平台社会责任，为全体员工和志同道合的伙伴搭建广阔的发展天地，共同为更美好的社会而不懈努力。

　　报告指出，近年来水滴公司通过首创的“水滴筹（大病筹款）+水滴保（人身保险）”的健康保障模式、医疗创新支付业务水滴好药付、联合浙江省缙云县医疗保障局推出的“缙情帮”医保防贫项目、参与十余个城市的惠民保项目等多元业务模式和项目，共同为国家多层次医疗保障体系进行有力补充。截至2021年底，水滴筹为近240万大病患者筹集484亿多医疗资金，水滴保累计服务保险客户数超过1亿多，水滴通过创新业务模式惠及过亿用户，在防止“因病致贫”“因病返贫”的工作中贡献力量。

　　2020年，水滴公司提出“ABDC”科技战略（AI+Blockchain+Data=Construction）。在科技力量打造上，水滴公司注重技术在具体业务中的落地。使其更好地为用户提供服务、为运营效率加速，并通过外部输出能力，为产业的线上化、流程化、数据化和智能化提供助力。通过智能理赔系统，水滴保已实现线上申请理赔率100%，最快理赔时效为8秒，仅在2021年就减免理赔实物单据261万张。

　　“决定人类命运方向的不是科技本身，而是科技所承载的人性温度”，水滴公司坚持科技向善，在开展业务的过程中始终坚守底线。通过设立相关专职部门，制定系列管理制度，推动公司ESG管治能力的提升。水滴公司创始人兼CEO沈鹏称，未来会坚持将环境、社会与公司治理全面融入公司发展的血液，通过对社会问题的深入关切和分析，以科技的力量，共同为构建更美好的社会而不懈努力。

(责编：董童、李源)
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