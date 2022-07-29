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人民银行：上半年人民币贷款增加13.68万亿元 同比多增9192亿元

2022年07月29日16:00 | 来源：人民网
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人民网北京7月29日电 （记者罗知之）据人民银行统计，2022年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额206.35万亿元，同比增长11.2%；上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。

企事业单位贷款持续增长。2022年二季度末，本外币企事业单位贷款余额134.15万亿元，同比增长12.6%，增速比上年末高1.6个百分点；上半年增加11.56万亿元，同比多增2.99万亿元。

普惠金融领域贷款保持较快增速。2022年二季度末，人民币普惠金融领域贷款余额29.91万亿元，同比增长20.8%，比各项贷款高9.6个百分点，比上年末低2.4个百分点；上半年增加3.41万亿元，同比多增1535亿元。

绿色贷款保持高速增长。2022年二季度末，本外币绿色贷款余额19.55万亿元，同比增长40.4%，比上年末高7.4个百分点，高于各项贷款增速29.6个百分点，上半年增加3.53万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为8和4.93万亿元，合计占绿色贷款的66.2%。

房地产贷款增速回落。2022年二季度末，人民币房地产贷款余额53.11万亿元，同比增长4.2%，比上年末增速低3.7个百分点；上半年增加6685亿元，占同期各项贷款增量的4.9%，占比较上年全年水平低14.2个百分点。

(责编：罗知之、吕骞)
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