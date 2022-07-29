商务部回应美国会通过《芯片和科学法案》
2022年07月29日22:42 | 来源：新华网
小字号
新华社北京7月29日电 商务部新闻发言人29日表示，中方注意到，近日美国会通过了《芯片和科学法案》。法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。中方对此高度关注。
有记者问，近日，美国会通过《芯片和科学法案》。有评论称，法案旨在增强美国在芯片领域优势，同中国展开竞争。请问中方对此有何回应？商务部新闻发言人作出上述回应。
这位发言人表示，美方法案的实施应符合世贸组织相关规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应链安全稳定，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国有色金属工业协会: 下半年有色金属工业有望保持平稳运行
- 人民网北京7月29日电 （记者杜燕飞）“今年上半年，面对复杂的国际环境和国内新冠肺炎疫情多点散发等不利因素，有色金属行业运行总体保持平稳向好态势。”中国有色金属工业协会党委常委陈学森今日在上半年有色金属工业经济运行发布会上表示，下半年有色金属工业有望保持平稳运行势头。…
- 评论
- 关注