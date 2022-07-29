新华社北京7月29日电 商务部新闻发言人29日表示，中方注意到，近日美国会通过了《芯片和科学法案》。法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。中方对此高度关注。

有记者问，近日，美国会通过《芯片和科学法案》。有评论称，法案旨在增强美国在芯片领域优势，同中国展开竞争。请问中方对此有何回应？商务部新闻发言人作出上述回应。

这位发言人表示，美方法案的实施应符合世贸组织相关规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应链安全稳定，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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