人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商务部回应美国会通过《芯片和科学法案》

2022年07月29日22:42 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月29日电 商务部新闻发言人29日表示，中方注意到，近日美国会通过了《芯片和科学法案》。法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。中方对此高度关注。

　　有记者问，近日，美国会通过《芯片和科学法案》。有评论称，法案旨在增强美国在芯片领域优势，同中国展开竞争。请问中方对此有何回应？商务部新闻发言人作出上述回应。

　　这位发言人表示，美方法案的实施应符合世贸组织相关规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应链安全稳定，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国有色金属工业协会: 下半年有色金属工业有望保持平稳运行
　　人民网北京7月29日电 （记者杜燕飞）“今年上半年，面对复杂的国际环境和国内新冠肺炎疫情多点散发等不利因素，有色金属行业运行总体保持平稳向好态势。”中国有色金属工业协会党委常委陈学森今日在上半年有色金属工业经济运行发布会上表示，下半年有色金属工业有望保持平稳运行势头。…
台风“桑达”生成！我国这些地区将受风雨影响
　　人民网北京7月29日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，今年第5号台风“桑达”已于7月28日晚上生成，7月29日8时，其中心位于距离日本冲绳县那霸市东偏北方向约740公里的洋面上，热带风暴，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压1000百帕，七级风圈半径120公里至180公里。 预计，“桑达”将以每小时40公里至50公里的速度向西偏北方向快速移动，强度变化不大，将于7月29日夜间移入东海海域，7月30日夜间逐渐转向偏北方向移动，之后强度逐渐减弱。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部