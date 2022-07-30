原标题：中欧班列长安号打造优质高效国际贸易通道

7月29日，X9015次中欧班列长安号从西安国际港站出发开往哈萨克斯坦。

2022年上半年，中欧班列长安号开行1791列，运送货物151.9万吨，重箱率100%，各项核心指标位居全国前列。自2013年11月底开行以来，中欧班列长安号不断提速、扩线，逐步成为内陆地区效率高、成本低、服务优的国际贸易通道。目前，从陕西西安始发的中欧班列长安号已常态化开行16条主干线，覆盖“一带一路”沿线45个国家和地区。

新华社记者 李一博 摄

(责编：王连香、陈键)

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