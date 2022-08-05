人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国算力总规模居全球前列（新数据 新看点）

2022年08月05日05:56 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京8月4日电  （记者王政）记者日前从2022中国算力大会获悉：截至今年6月底，我国在用数据中心机架总规模超过590万标准机架，服务器规模约2000万台，算力总规模超过150EFlops（每秒15000京次浮点运算次数），排名全球第二。

　　我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。截至今年6月底，5G基站数达到185.4万个，5G移动电话用户数超过4.5亿户，所有地级市全面建成光网城市，千兆光纤用户数突破6100万户。已启动建设多条“东数西算”干线光缆，推进一体化大数据中心体系、工业互联网大数据中心体系建设，算力产业规模快速增长，近五年平均增速超过30%。其中，在全球算力分布统计中，我国智能算力总规模占比26%。

　　产业协同不断深化。算力产业链条持续完善，包括算力基础设施、算力平台、算力服务等在内的，具有国际竞争力的算力产业生态初步形成，一批具有示范效应的算力平台、新型数据中心以及产业基地相继落地。据中国信息通信研究院测算，2021年，云计算市场规模超过3000亿元，人工智能核心产业规模超过4000亿元。

　　融合应用竞相涌现。随着新一代信息通信技术加速融入经济社会各领域全过程，算力为越来越多的行业数字化转型注入新动能。目前，算力已经在数字政府、工业互联网、智慧医疗、远程教育、金融科技、航空航天、文化传媒等多个领域得到广泛应用，供给普惠化、业态多样化的融合创新成果加速涌现。5G行业应用案例累计超过2万个，具有一定行业和区域影响力的特色工业互联网平台超过150家，连接工业设备超过7900万台。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月05日 01 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
乡村文明新气象：连樟村绘就秀美新图景
　　人民网广州8月4日电 （记者栗翘楚、实习生朱丽颖）“这几年，家乡发生了翻天覆地的变化。”从外出从事童装生意，到回家乡经营甜酒生意，如今，村民陆秀媚组织的广场舞团队已经成为当地又一张靓丽名片。…
交通运输部：7月我国城市轨道交通客运量环比增长9.55%
　　人民网北京8月4日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2022年7月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路277条，运营里程9067公里，实际开行列车295万列次，完成客运量19.5亿人次，进站量11.8亿人次。 7月份，客运量环比增加1.7亿人次、增长9.55%，同比去年7月减少2.2亿人次、下降10.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部