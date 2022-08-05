本报北京8月4日电 （记者王政）记者日前从2022中国算力大会获悉：截至今年6月底，我国在用数据中心机架总规模超过590万标准机架，服务器规模约2000万台，算力总规模超过150EFlops（每秒15000京次浮点运算次数），排名全球第二。

我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。截至今年6月底，5G基站数达到185.4万个，5G移动电话用户数超过4.5亿户，所有地级市全面建成光网城市，千兆光纤用户数突破6100万户。已启动建设多条“东数西算”干线光缆，推进一体化大数据中心体系、工业互联网大数据中心体系建设，算力产业规模快速增长，近五年平均增速超过30%。其中，在全球算力分布统计中，我国智能算力总规模占比26%。

产业协同不断深化。算力产业链条持续完善，包括算力基础设施、算力平台、算力服务等在内的，具有国际竞争力的算力产业生态初步形成，一批具有示范效应的算力平台、新型数据中心以及产业基地相继落地。据中国信息通信研究院测算，2021年，云计算市场规模超过3000亿元，人工智能核心产业规模超过4000亿元。

融合应用竞相涌现。随着新一代信息通信技术加速融入经济社会各领域全过程，算力为越来越多的行业数字化转型注入新动能。目前，算力已经在数字政府、工业互联网、智慧医疗、远程教育、金融科技、航空航天、文化传媒等多个领域得到广泛应用，供给普惠化、业态多样化的融合创新成果加速涌现。5G行业应用案例累计超过2万个，具有一定行业和区域影响力的特色工业互联网平台超过150家，连接工业设备超过7900万台。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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