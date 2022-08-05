本报记者 汪志球 苏 滨

峰峦叠嶂，河谷深切。以前靠着山地农业有点名气的贵州省毕节市，如今已成为国家“西电东送”重要能源基地、国家新型能源化工基地、国家新能源汽车高新技术产业化基地、国家生物医药产业基地。今年上半年，毕节市规模以上工业增加值增速达8.8%，在省内排第五名。八大工业产业产值488.9亿元，同比增长14.3%，占地区生产总值的四成以上。

“毕节承载着建设贯彻新发展理念示范区的使命，我们将不断优化产业结构，深耕新型工业，推动高质量发展。”毕节市委主要负责同志表示。

创新驱动是关键

毕节煤炭储量居贵州省第一，产量占50%左右。

走进黔西市黔希化工产业园，听不到机器轰鸣声，闻不到刺鼻味道。指挥大厅里一大排透明玻璃罐，吸引了记者的眼球。

“这些都是用煤加工的，有草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙二醇等。”黔希化工生产技术部副部长潘斌介绍，“我们这个新型现代煤化工企业，就是想方设法把原煤充分开发利用。”

2018年5月，总投资23亿元的黔希化工正式投产，年产煤制乙二醇30万吨，广泛用于防冻剂、合成涤纶等产品。

“从原料到材料，创新驱动是关键。”潘斌介绍，粉煤气化会产生草酸二甲酯和少量碳酸二甲酯，前者是生产乙二醇的主打原料，后者是伴生副产品。碳酸二甲酯年产8000吨以上，过去因纯度不高，只能当废品处理。该公司和天津大学化工学院合作，于2019年研发成功精馏装置，把废品变成了主打产品。

“上了这套装置，碳酸二甲酯纯度可达97%，作为动力电池电解液的材料之一，纯度的提升让价格从每吨500元涨到最高每吨1.5万元。”潘斌说，“现在自产的都‘不够吃’，每年还额外收购5000吨碳酸二甲酯用以提纯。”

织金县委书记杨桦也信心满满。眼下，在织金县茶店乡，总投资237亿元、年产50万吨的中石化织金聚乙醇酸（PGA）项目正加紧建设，一期工程将于2024年投产。项目前景广阔，和传统塑料比，PGA可降解，减少了白色污染，打破进口依赖。

这个项目不仅是全行业的大项目，也解了当地工业转型的急需——织金项目使用煤生产PGA，年产值比单纯售煤增加数倍。目前，当地围绕PGA的产业链正在铺展。

通过创新驱动，毕节煤化工产业提质增效。2021年，毕节市规模以上现代化工企业已达10家，完成产值21.66亿元，同比增长15.24%。“十四五”时期，毕节将推进煤炭等资源深加工，围绕煤制乙二醇、聚乙醇酸等补链强链，建成全国重要的新型能源化工基地。

抱团发展是方向

毕节煤电资源多、乌江水电丰、贵州屋脊风电强，电能优势十分明显。

目前，毕节市高新区入驻锂电池企业29家，日产锂电池120万只，正全力打造百亿元级锂电池产业基地。“锂电池生产用电大，而电力充沛正是毕节的优势。”高新区党工委副书记吴学静介绍，以锂电池为依托，高新区形成了一条附加值高、科技含量高、生产效率高的全产业链。

2015年11月，贵州贵航新能源科技有限公司落户毕节高新区，专门从事锂电池研发制造，年产值超5亿元。

公司生产副总经理朱文军说，落户高新区，是看中这里产业链完备。多家企业与中国科学院物理研究所合作成立的西南先进锂电池研究中心提供了研发支持，除极少基础材料外购，锂电池生产所需的正极材料、负极材料、电解液等原材料生产企业一应俱全，区内基本形成锂电池研发设计、上游材料生产、中游加工、下游应用的产业格局。“彼此抱团发展，既降低成本，又打响品牌，一举多得。”

毕节市工信局局长桂祥友表示，电能优势既要用足也要超越，集聚是形式，本质是打通上下游产业链条，注入发展动能。

金沙县引进的贵州皇冠新型建材有限公司，用电厂废渣生产石膏板，年产值2.2亿元。公司副总经理侯衍云说，他们生产的纸面石膏板重量轻强度高，很受市场欢迎。公司每年可以消化30万吨废渣，离工厂不远的黔北电厂，已有一半废渣被他们“吃掉”了。

2021年，毕节新兴产业企业已达57家，完成产值87亿元，占整个规模工业产值的10%左右。

结构转型是要点

天空晴朗时，利用光伏发电把下游的水抽到上游水库储存起来；光照不足时，泄出上游水库储存的水，两分钟就能转换成电能……

2020年底并网发电的织金县洪家渡水光互补农业光伏电站，是贵州单体最大的光伏项目。华电（贵州）新能源发展有限公司副总经理谌航介绍，通过实施水光联动，有效解决了光伏发电稳定性和储能问题，“项目累计发电5700多万千瓦时，产值2500多万元。”

“国务院印发的《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》明确提出，贵州要‘建设新型综合能源基地’，能源是毕节的优势产业，理应抓住机遇转型发展。”毕节市能源局党组成员徐志安介绍，近3年，全市新能源装机从205.34万千瓦增加到462万千瓦，占全市总装机规模的30.1%，建成贵州省最大的风电、光伏发电基地，能源结构趋向低碳化、多元化、高效化。

走进黔西市青龙煤矿调度室，只见技术员动动指尖，采煤机迅速转动，乌黑的煤块自动运出。“现在用上了智能采煤机，工作面单班工人已从原先的20多个减少到七八个，更高效，也更安全。”青龙煤矿总工程师徐书荣介绍，毕节市近5年关停煤矿83家，产量却增加了660余万吨。

淘汰落后产能，加快转型升级，推动智能化、机械化改造成为毕节煤炭工业的主攻方向。2021年，毕节煤矿产量达4887万吨，不仅自身供应有保障，更成为贵州电煤保供的稳定器。

“今年全市将新增规模以上企业80家，完成工业投资380亿元，确保全年规模以上工业增加值增长11.5%，实现工业大突破，推动高质量发展。”毕节市政府主要负责同志表示。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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