本报北京8月4日电 （记者丁怡婷）记者从住房和城乡建设部获悉：今年上半年，全国在建综合管廊项目68个，规划建设规模285公里，预算总投资额294亿元，累计形成廊体33公里，完成投资26亿元。近期又初步梳理出两批重点项目清单（包括已完成开工前期准备项目和部分在建项目），资金需求量超过2000亿元。

地下综合管廊建设从2015年开始试点，到今年6月底，全国279个城市、104个县，累计开工建设管廊项目1647个、长度5902公里，形成廊体3997公里。

推进地下综合管廊建设，有助于提升城市安全保障和灾害应对能力，减少群众诟病多年的“马路拉链”问题，促进就业作用明显。同时，也有助于促进集约高效利用土地资源，据测算，仅25个试点城市5000余公里的高压架空线入廊，就增加了2800公顷可开发建设用地。

但总体看，我国综合管廊建设还存在制度标准不够完善、规划建设缺乏统筹、部分管廊入廊率偏低、建设运维资金压力大等困难和问题。下一步，住房和城乡建设部将指导各地因地制宜确定管廊建设类型、规模和时序，在城市新区建设和老旧城区改造中分类施策，统筹各类管线敷设、老旧管网和架空线入地改造。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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