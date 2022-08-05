本报记者 董洪亮 赵帅杰

眼下，甘肃省兰州市榆中县南部山区的高原夏菜陆续进入采收期，从县城前往新营镇刘家湾村的路上，依山排列的菜畦错落有致，绿意盎然。

刘家湾村村民李云飞和家人吃过晚饭，就赶到菜地采收头茬菜花。“这长势，一天一个样，个头太大就卖不上好价了，可耽误不得！”李云飞将一棵菜花齐根砍下，剁去多余的梗，麻利地套上白色网套，“瞧！两斤多，网兜恰好裹住，品质好，品相好，价钱也高。”

榆中气候冷凉、光照充足，是高原夏菜的核心产区之一。榆中县农业农村局干部刘明亮介绍，目前全县85%的行政村都种植高原夏菜，有菜花、甘蓝等30多个品种，年产量近80万吨。

李云飞是2017年开始种植菜花的。政府发放种子、化肥、地膜等生产资料，并全程提供技术指导。5年后，刚开始没经验的李云飞，如今已是“老把式”，并通过土地流转，将种植规模扩大到23亩。“每亩收入约5000元，全年收入不下11万元。”李云飞说。

李云飞一家的变化，是榆中县农民依靠特色产业致富的缩影。2021年，榆中县高原夏菜种植面积超过36万亩，产值达19亿元，带动全县6万多户农民增收致富，占农户数量的60%。“高原夏菜已成为榆中地方优势特色主导产业，农民人均纯收入的1/3来自蔬菜产业。”刘明亮说，按照每年净增1万亩的速度，今年全县蔬菜种植面积有望再创新高。

近年来，随着高原夏菜种植面积持续增加，榆中县农业用水矛盾逐渐凸显。“我们这里年平均降水量才350毫米，蒸发量却达1400毫米，这倒逼我们大力发展节水农业。”县农技推广中心蔬菜站站长杨海兴表示。

走进康源现代农业有限公司的智能蔬菜大棚，棚内高约1.2米处，白色方管悬空而置，生长其上的生菜排布整齐，碧绿水灵。杨海兴介绍，菜棚中有自动水循环设备，植物生长所需的营养元素可以直接送达蔬菜根部。“只需根据作物生长的不同阶段，适时人工补充肥料，就可以实现精细化管理。”杨海兴打开手机给我们算，无土栽培一茬蔬菜，亩均耗水约15立方米，比起大田种植，节水达80%以上。

“不仅节水，水培种植因光照可控、施肥精准、病虫害少，蔬菜品质鲜嫩，口感清脆，市场前景也更好。”杨海兴介绍，榆中县现在不少速生叶菜已“住”进温室大棚，全县目前有蔬菜大棚超过2万座，覆盖面积1.6万多亩。

引进技术添活力，走出县域打品牌。榆中发挥地域特色，成功培育“兰州高原夏菜”品牌，组织引导农产品供应商和流通企业，赴上海、广东、海南等省份，参加中国国际消费品博览会、东西部协作津甘消费帮扶对接活动等，推介高原夏菜，有效拓宽了销售渠道。

兰州国际高原夏菜副食品采购中心位于榆中县定远镇，2013年成立，入驻蔬菜批发商户400余家，流动商户约500家，2019年以来每年向全国销售蔬菜150万吨，交易额45亿元，已成为以兰州市为中心、辐射西北5省份的蔬菜一级物流和集散中心。“榆中生产的高原夏菜，90%运往南方市场，最快60个小时就能到达粤港澳大湾区市民的餐桌上。”刘明亮说。

近年来，榆中县围绕高原夏菜特色产业，培育扶持60多家农业产业化企业，上游建设育苗基地，下游拓展精深加工，产业链条不断完善。榆中县委相关负责人表示，“未来，我们将加快建设高标准农田，配套节水灌溉工程，进一步提升蔬菜品质，打造高原夏菜优势产业集群。”

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 04 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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