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白鹤滩水电站投产机组总装机容量达一千万千瓦

2022年08月05日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月4日电  （记者王浩）记者从中国长江三峡集团获悉：近日，白鹤滩水电站7号机组顺利通过72小时试运行，正式投入商业运行。这是白鹤滩水电站投产发电的第十台百万千瓦水轮发电机组，标志着白鹤滩水电站已投产机组总装机容量达到1000万千瓦。截至目前，已投产的10台百万千瓦机组累计输送清洁电能已超过345亿千瓦时，为当前迎峰度夏电力保供提供有力保障。

　　白鹤滩水电站是实施“西电东送”的国家重大工程，共安装16台我国自主研制、全球单机容量最大的百万千瓦水轮发电机组，总装机容量1600万千瓦，位居世界第二，多年平均发电量可达624.43亿千瓦时。白鹤滩水电站全面投产后，三峡集团在长江干流建成投产的水电机组将达到110台，总装机容量将达7169.5万千瓦，可有效缓解华中、华东地区及川、滇、粤等省份用电紧张局面，持续为经济社会发展提供绿色动力，助力实现碳达峰、碳中和目标。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月05日 07 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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