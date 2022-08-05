本报记者 李晓晴

推动乡村全面振兴，关键靠人。要强化乡村振兴人才支撑，加快培育各类新型农业经营主体，打造一支强大的乡村人才队伍，激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手。

本版采访了几位乡村人才，他们是创办新型农业经营主体的实践者，是发展乡村新产业新业态的先行者，是应用新技术新装备的引领者，他们活跃在农业生产经营一线，书写着各自精彩的人生故事。

——编 者

种粮大户陈龙——

靠科技种田，几百亩地管起来轻轻松松

早晨5点开始学习，6点半安排人手下地干活，白天随时抽空回答农户提问，晚上还要上网课、复习考试……这是山东省临沂市郯城县归昌乡种粮大户陈龙一天的安排，40多岁的他时常感慨：“一天24小时，不太够用啊！”

流转经营230亩地，托管服务2000亩地，育秧、插秧、打药、飞防，陈龙一年到头在地里忙活。但他却认为如今种地是件轻松的事。“以前无论是田间划锄、灭虫，还是浇水，全都要亲自上阵，现在这些工作机器都能干，靠科技种田，几百亩地管起来轻轻松松。我可以腾出更多精力放在掌握新技术、新经营方式和技术推广上，带动更多乡亲跟上农业现代化的步伐。”

专注学习新技术，还要从2014年陈龙参加新型职业农民培训说起。“培训真让我开了眼，原来种地可以用上这么多机械。”陈龙一一细数，“就说打药吧，原来雇人得花不少钱，进田里的人多还容易踩踏庄稼。用上无人机打药，比人工省水、省药，一台机器一天能作业200多亩，相当于八九个人干的量，效率高了，成本降了。”

勇于尝试的陈龙，“毕业”回家注册了农大家庭农场，成为县里第一个用上无人机打药的农民。

“参加培训后，明白了一个道理，种地也要与时俱进。”陈龙积极拥抱智慧农业。2015年开始，他又在自家农场开辟了一块试验田，引进可视化大田监控系统，用上智能灌溉设备。“大田里有了物联网，现在点点手机就能远程控制浇水，方便极了。”陈龙说。

科技种田，陈龙从未停下学习的脚步。近几年，只要能报上名的培训，他几乎场场不落，学习科技和经营管理，向更优秀的职业农民请教。去年底，陈龙被青岛农业大学成人教育植保专业录取函授学习，他给记者看自己的网课页面，除了种地用得上的《普通昆虫学》《土壤肥料学》，他还选修了《大学英语》《中国近代史纲要》等课程。每晚收工后，陈龙便对着电脑学习充电，“种了这么多年地，我越来越相信，农民没知识可不行。”

如今，陈龙成了临沂市农民培训讲师团成员。他的微信朋友圈里，大部分是十里八乡的粮农，发的动态里一条条也全是种粮经验：“高温高湿，得少撒点氮肥，不然烧苗”“机械插秧后要抓紧除草，不能错过最佳除草时间”。

乡亲们平时在地里遇到问题，就在微信里向陈龙咨询，“什么时候可以揭膜”“什么时候田里该打药”……只要得空，他都会及时回复。

“当前，我国农业科技进步贡献率达到61%，种粮大户的农业科技应用整体水平不断提升。”北京师范大学中国乡村振兴与发展研究中心教授张琦表示，“一大批种粮大户借助现代科技优势，打造智慧农业示范基地，实现精准化生产和全过程管理，为提升农业现代化水平、守护好大国粮仓发挥重要作用。”

电商达人栾波——

销路品质两手抓，让好产品飞出深山

“我们的苕粉，既可以下火锅、烧汤，还可以做烧烤，看看这宽粉多弹，快来下单吧……”看到下单量噌噌往上涨，栾波笑得合不拢嘴，这么久的辛苦总算没有白费。

栾波是重庆市武隆区栾氏食品有限公司负责人，他和苕粉的缘分还要从8年前说起。本来开货车的他，回乡做起了苕粉加工生意。在武隆的不少乡镇，每到农闲，家家户户都忙着做苕粉，但大多是手工制作。“手工制粉，效率低。”敢于“吃螃蟹”的栾波一直想着用机器提高效率。

正当他为缺资金、缺技术发愁，好政策来了。2016年，武隆鼓励家庭农场发展农产品加工，栾波拿着10万元补贴，置办了干锅炉和烘干机，开始了机械化生产苕粉的新尝试。效率高了，收益明显见长。想要扩大再生产的栾波，又从当地农行申请了助农贷款，一下子补齐了全套生产线。不仅实现了全自动生产，苕粉品质也提高了。

产得出，还得卖得好。栾波四处奔走找订单，苕粉卖进大城市的商超后，又开始琢磨能不能搭上电商销售的快车。去年底，在专业人士帮助下，他的网店上线了，但销售状况不太好。“不了解网店的门道，但有市商务局组织的各种活动，让我获得了不少信息。”今年4月，栾波的店铺迎来销售额的爆发式增长，如今月销售额突破百万，还在以每月10%的速度增长。

销售火爆的背后，得益于号准了市场的“脉搏”。栾波体会：“现在网上产品琳琅满目，面对广大消费者，想要提升竞争力，就不能再像原来那样，苕粉下了生产线，简单包装一下就运往餐饮公司。”紧急联系包装公司、设计师，扩建生产线，开发适合零售的产品，小小一包红薯宽粉被开发出各种吃法，栾波说，“我们先做火锅粉，然后做烧烤粉，把烧烤蘸料也给配好，还有干拌粉，稍微热一下就可以吃，完全瞄准现在年轻人的生活方式跟口味，销路一下打开了。”

尝到电商甜头的栾波，也没忘记周边的乡亲。如今在他的网店里，不光卖自家苕粉，还把乡亲们的玉米、土豆、鸡蛋收购来，统一包装后卖出去，“生鲜产品的包装需要特别仔细，玉米得用泡沫箱，还要加冰袋，面条得用保鲜袋缠起来，避免进虫子，还有防震袋、中转箱等，我们如今服务的农户大大小小有数百户。”

最近，栾波刚接到重庆市乡村振兴局的邀请，参加2022年鲁渝消费协作农村电商带头人培训班。他很珍惜这次机会，“可得好好学，给自己的网店销售再加一把‘火’。”

“我国农产品精深加工水平与发达国家相比存在差距，重要原因就是核心技术和高级人才短缺。”张琦表示，“未来应当鼓励农产品精深加工，重视农业品牌化发展，通过创新驱动，培育一批懂品牌、有信誉、经营理念现代化的农村经营型人才。”

产业带头人黄勇锋——

依托产业一线培育，田间地头长出“土专家”

这两天，在广西壮族自治区岑溪市大隆镇福隆村，坚果加工厂正在加紧建设。“过几天就可以建好，到时候能向种植户收购更多坚果。”岑溪市绿马农业发展有限公司负责人黄勇锋说。

黄勇锋是福隆村人，也是当地的坚果种植大户。“种坚果不容易，大部分品种产果率低，收益难保证，我就是想尝试怎么能培育出好品种。”2008年，黄勇锋带着一腔热忱，种了1000多株“桂热1号”和其他坚果新品种。

干一行，钻一行。黄勇锋开始种植坚果后，只要有不懂的地方，就打电话向各科研机构的专家请教。3年后，果树开始产果，然而存活下来的不到200株，这可愁坏了黄勇锋。“多亏专家提供技术指导，怎么种植管理，怎么保果、育苗，果园才渐渐走上正轨。”他坦言。

种坚果时间长了，渐渐了解了果树特性，掌握了改良、嫁接技术，黄勇锋的果园效益慢慢好起来。可就在2013年，他又遭遇了客户退苗，果子上长了黑斑，出现坏果。这种情况就连专家也没遇到过。为了找出“病因”，黄勇锋连续几个月蹲守在树旁，观察有无害虫出没。功夫不负有心人，终于找到病因，开展针对性防治，解决了坏果的难题。

正是凭着这种严谨、务实的精神，黄勇锋和团队一点点积累坚果种植的技术、经验。而今，黄勇锋的坚果园每年产果40万斤，产值270万元，在广西、广东等地发展了4个育苗基地，年出圃坚果苗量达200万株，还先后将9项国家发明专利收入囊中。

2019年，黄勇锋被国家林草局聘为乡土专家，如今他经常到福隆村及周边的坚果园场进行现场技术指导，帮农户把关种苗质量、品种纯度，还统一收购，解决了坚果种植户“果树不结果、产品无人收、市场价格低”等问题，带动种植户增产增收。

“田秀才”“土专家”“乡创客”……各地围绕特色产业构建农业科技人才“蓄水池”。张琦表示，“青年科技人才投身乡村，成为农业科技的‘传播者’和创新创业的‘领头羊’，有利于推进科技与产业深度融合，通过人才背后的科研机构、高校或企业的力量共同投入农村发展，形成功能互补、良性互动、协同开放的全产业链创新格局。”

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 18 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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