赵 卓

原标题：千方百计守好“菜篮子”

“菜篮子”产品与老百姓的生活息息相关，是重要的民生商品。面对新冠肺炎疫情等因素的影响，做好“菜篮子”产品稳产保供工作更为重要。俗话说“宁可三月无荤，不可一日无菜”，蔬菜作为重要的“菜篮子”产品，在经历多重考验的2022年上半年，有效保障了国内供给，而且还扩大了出口，对于保持我国贸易顺差具有重要意义。

今年上半年，对蔬菜是尤为不平凡的半年，我国蔬菜生产流通至少经历了三重考验。一是灾害性天气。2月份南方蔬菜主产区低温寡照和雨雪天气持续，造成部分“南菜北运”基地蔬菜减产，一定程度上打破了春节后蔬菜均衡上市规律，导致接下来的三四月份菜价季节性回落不明显。

二是疫情的原因。上半年疫情多点散发，影响蔬菜采摘上市、跨区流通和终端配送，“产区滞销、销区卖贵”的现象阶段性出现。在上海、长春等城市因疫情防控出现市民“抢菜难”之时，河南、云南、河北等蔬菜产区的个别品种出现农民“卖菜难”现象。在产能稳定的情况下，蔬菜产销受疫情影响衔接不畅成为保供最大的挑战。

三是大幅上涨的生产物流成本。受能源及原材料价格上涨、国际市场传导等因素影响，今年以来我国化肥等农资价格高位继续上涨。经测算，因农资涨价，上半年蔬菜亩均生产成本上涨较多，涨幅较大。再加上汽柴油价格上涨推高运费，终端菜价的上涨压力明显加大。

在各方面的共同努力下，蔬菜生产供应经受住了多重考验，总量保持充足，价格基本上符合常年季节性规律，持续高位运行的时间并不长。特别是到了6月份，蔬菜价格连续回落后，已开始低于去年同期。但考虑到蔬菜生产成本的大幅上涨，在这个价格水平上，农民种菜的收益比去年同期应该是有所缩水的。因此，需要关注后期农民种植意向受到的不利影响。

与此同时，上半年我国蔬菜在国际贸易中克服供应链震荡挑战，依然展现出不凡的硬实力，有效保障了国内供给，而且出口量额齐增，顺差继续扩大，成为我国贸易顺差最大的农产品品类。

从下半年走势看，当前蔬菜在田面积和产量均有所增长，稳产保供基础较好，尤其是冷凉蔬菜有所扩种，现在开始进入集中上市期，“北菜南运”和“西菜东运”给“夏淡”市场带来有效补充，整体夏秋蔬菜供应有保障。要继续从生产、运输、配送等方面着手，稳定生产，不断提高菜地质量，发挥资金、人才、技术优势；在持续优化储备机构、增强储备能力的同时，加强批发市场、零售网点规划，布局应急商业网点，健全细化应急保供预案，制定应急通行办法，支撑“菜篮子”产品应急保供任务；保障终端，创新配送方式，指导“菜篮子”产品主产区与大中城市建立保供联动机制，灵活采取集中配送、统一配送等方式，积极推广线上购买等模式，探索使用无人车、机器人等新型投递设备，积极探索建立市场供应和突发性应急保障相结合的工作机制。

（作者单位：农业农村部市场与信息化司）

(责编：罗知之、陈键)

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