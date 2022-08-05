人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

千方百计守好“菜篮子”

赵 卓
2022年08月05日08:32 | 来源：中国经济网
小字号

原标题：千方百计守好“菜篮子”

“菜篮子”产品与老百姓的生活息息相关，是重要的民生商品。面对新冠肺炎疫情等因素的影响，做好“菜篮子”产品稳产保供工作更为重要。俗话说“宁可三月无荤，不可一日无菜”，蔬菜作为重要的“菜篮子”产品，在经历多重考验的2022年上半年，有效保障了国内供给，而且还扩大了出口，对于保持我国贸易顺差具有重要意义。

今年上半年，对蔬菜是尤为不平凡的半年，我国蔬菜生产流通至少经历了三重考验。一是灾害性天气。2月份南方蔬菜主产区低温寡照和雨雪天气持续，造成部分“南菜北运”基地蔬菜减产，一定程度上打破了春节后蔬菜均衡上市规律，导致接下来的三四月份菜价季节性回落不明显。

二是疫情的原因。上半年疫情多点散发，影响蔬菜采摘上市、跨区流通和终端配送，“产区滞销、销区卖贵”的现象阶段性出现。在上海、长春等城市因疫情防控出现市民“抢菜难”之时，河南、云南、河北等蔬菜产区的个别品种出现农民“卖菜难”现象。在产能稳定的情况下，蔬菜产销受疫情影响衔接不畅成为保供最大的挑战。

三是大幅上涨的生产物流成本。受能源及原材料价格上涨、国际市场传导等因素影响，今年以来我国化肥等农资价格高位继续上涨。经测算，因农资涨价，上半年蔬菜亩均生产成本上涨较多，涨幅较大。再加上汽柴油价格上涨推高运费，终端菜价的上涨压力明显加大。

在各方面的共同努力下，蔬菜生产供应经受住了多重考验，总量保持充足，价格基本上符合常年季节性规律，持续高位运行的时间并不长。特别是到了6月份，蔬菜价格连续回落后，已开始低于去年同期。但考虑到蔬菜生产成本的大幅上涨，在这个价格水平上，农民种菜的收益比去年同期应该是有所缩水的。因此，需要关注后期农民种植意向受到的不利影响。

与此同时，上半年我国蔬菜在国际贸易中克服供应链震荡挑战，依然展现出不凡的硬实力，有效保障了国内供给，而且出口量额齐增，顺差继续扩大，成为我国贸易顺差最大的农产品品类。

从下半年走势看，当前蔬菜在田面积和产量均有所增长，稳产保供基础较好，尤其是冷凉蔬菜有所扩种，现在开始进入集中上市期，“北菜南运”和“西菜东运”给“夏淡”市场带来有效补充，整体夏秋蔬菜供应有保障。要继续从生产、运输、配送等方面着手，稳定生产，不断提高菜地质量，发挥资金、人才、技术优势；在持续优化储备机构、增强储备能力的同时，加强批发市场、零售网点规划，布局应急商业网点，健全细化应急保供预案，制定应急通行办法，支撑“菜篮子”产品应急保供任务；保障终端，创新配送方式，指导“菜篮子”产品主产区与大中城市建立保供联动机制，灵活采取集中配送、统一配送等方式，积极推广线上购买等模式，探索使用无人车、机器人等新型投递设备，积极探索建立市场供应和突发性应急保障相结合的工作机制。

（作者单位：农业农村部市场与信息化司）

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
乡村文明新气象：连樟村绘就秀美新图景
　　人民网广州8月4日电 （记者栗翘楚、实习生朱丽颖）“这几年，家乡发生了翻天覆地的变化。”从外出从事童装生意，到回家乡经营甜酒生意，如今，村民陆秀媚组织的广场舞团队已经成为当地又一张靓丽名片。…
交通运输部：7月我国城市轨道交通客运量环比增长9.55%
　　人民网北京8月4日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2022年7月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路277条，运营里程9067公里，实际开行列车295万列次，完成客运量19.5亿人次，进站量11.8亿人次。 7月份，客运量环比增加1.7亿人次、增长9.55%，同比去年7月减少2.2亿人次、下降10.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部