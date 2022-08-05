顾阳

原标题：扩大内需须消费投资齐发力

在外部不确定不稳定因素增多的情况下，扩大内需特别是推动消费加快恢复并继续成为经济增长的主动力，将是下半年稳增长的主要任务。需要更加重视投资与消费之间的良性互动，只有通过两者的协同发力，才能让扩大内需真正落地落实，中国经济恢复增长的基础才能进一步夯实。

第二届消博会近日圆满落幕，本周2022年服贸会开启了一个月倒计时，而第五届进博会也在紧锣密鼓筹备之中。在国内疫情多点散发与复杂国际局势相互交织的背景下，三大开放平台如约而至，不仅是高效统筹疫情防控和经济社会发展的重要举措，也是我国履行开放承诺、推动经济全球化的坚实行动。

今年以来，我国经济恢复增长的步伐在加快，但也面临着一些突出矛盾和问题。日前召开的中央政治局会议指出，要巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果，同时强调宏观政策要在扩大需求上积极作为。

之所以对扩大内需予以特别强调，一个主要原因是今年以来内需的表现有些不尽如人意，甚至在一定程度上拖累了经济大盘。上半年，在拉动经济增长的传统“三驾马车”中，出口延续了去年以来的高位运行态势，投资也保持了较快增长，唯独消费增长滞后于经济整体增速。在外部不确定不稳定因素增多的情况下，扩大内需特别是推动消费加快恢复并继续成为经济增长的主动力，将是下半年稳增长的主要任务。从长期看，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，必须要牢牢抓住扩大内需这个战略基点。这其中，消费不仅扮演着畅通双循环的关键角色，同时也是我国超大规模市场优势的决定性因素之一。

目前，我国在跨境电商、网络零售、移动支付等领域已经成为全球最大消费市场，预计“十四五”期间我国消费市场的规模还将不断扩大，消费层级有望进一步提升。但也要看到，消费是受疫情冲击影响最大的慢变量，提振消费信心、改善消费预期，需要综合施策、精准发力，关键在于稳就业稳预期。从近期公布的宏观数据看，6月份以来，我国城镇调查失业率、31个大城市城镇调查失业率等环比均有所下降，但稳就业问题依然较为突出，特别是长期存在的结构性失业与大学生毕业季摩擦性失业的并存，须引起各方足够的重视。

从经济运行的内外部环境看，制约消费增长的因素短期内尚无法消除，但促进消费扩容提质的积极因素也在不断积累增多。经过多年努力，我国的消费结构、消费环境得到了持续优化，消费多样化、品质化的特征愈发显现，消费领域新业态、新模式不断涌现，新的消费格局正在加快形成。同时，随着劳动生产率提高、城镇化进程加快，我国中等收入群体的规模在快速增长，这意味着我国还有巨大的消费潜力有待挖掘。特别是去年7月，上海、北京、广州、天津、重庆获批开展国际消费中心城市建设以来，率先在优化城市消费体验、拉动消费需求、激活中心城市消费市场等方面进行了积极探索，消费的牵引力带动力正源源不断地得到释放。

需要指出的是，消费是最终需求，投资是中间需求，两者共同构成了内需。从上半年经济运行情况看，如果消费疲弱的态势不能有效扭转，仅依靠扩大投资来提振经济，短期内效果可能还较为明显，但长期看缺乏可持续性，甚至还会在部分领域形成新的产能过剩。从这个意义上看，下半年继续做好稳投资特别是扩大有效投资，仍是稳增长的应有之义，但需要更加重视投资与消费之间的良性互动，只有通过两者的协同发力，才能让扩大内需真正落地落实，中国经济恢复增长的基础才能进一步夯实。

(责编：罗知之、陈键)

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