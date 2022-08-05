吉蕾蕾

原标题：“夜经济”重焕生机

游客在北京市前门大栅栏商业街游览。

新华社记者 张晨霖摄

盛夏，随着新冠肺炎疫情防控形势持续向好，人们夜间外出休闲娱乐的意愿明显增强，悄然复苏的“夜经济”、升级的新“夜”态成为拉动经济社会发展的重要引擎。

“前段时间受疫情影响，堂食暂停。为了弥补此前的美食‘亏空’，现在只要一有机会就会和家人、朋友相约，打卡喜欢的餐厅。”正在北平三兄弟涮肉簋街店排队等位的徐亚娟告诉记者，最近各个餐饮店的优惠活动很多，加上北京正在发放消费券，出来就餐的人明显多了。

为了加快复苏，餐饮单位积极拓展客户群体。“得知北京要发放消费券后，店内工作人员立即着手制作线下海报，提示引导消费者先上美团领消费券再下单团购套餐，享受折上折。”北京玫瑰花园自助烤肉餐厅负责人潘华介绍，当前日均到店客流量已达消费券发放前的1.6倍，晚上增长尤其明显，“门店以往夜间的顾客都以周边居民、家庭聚餐为主，但最近晚上接待了不少八九人的公司聚餐、团建顾客”。

受疫情影响，今年上半年餐饮行业遭受巨大冲击。如今，夜幕下的各大商圈又恢复了往日的喧闹，多地政府都出台了促消费政策。今年6月份，浙江省提出建设4个国家级夜间文旅消费集聚区；湖北省武汉市提出将举办夜间光影秀、美食节、啤酒节、音乐节、特色演艺等夜间文旅活动。7月份，北京市发布了第三版“夜经济”发展措施。

以北京为例，随着“2022北京消费季·夜京城”活动的启动，叠加1亿元餐饮消费券发放，京城夜间餐饮消费迎来快速复苏。美团数据显示，北京自正式恢复堂食以来，6月6日至7月18日期间，到店餐饮堂食夜间订单量环比大幅增长。进入7月份，北京夜间消费火爆，夜间餐饮订单量占全天订单量比重达到48%。

充电宝的使用数据也佐证了“夜经济”的迅速恢复。数据显示，近一周北京地区用户夜间下单量环比增长67.4%，相较于日间的52.9%增长更为迅速。其中，用户在餐馆的消费活跃度最高，为夜间消费增长贡献约80.9%的订单量。

“夜经济”丰富了夜间生活，线上团购线下消费、24小时即时零售等新消费模式，也持续激发了夜间需求，商户经营范围和时长进一步拓展。据统计，进入7月份，全国夜间堂食订单量环比增长19%，明显高于白天增速。通过外卖购买日用百货、生鲜食杂等商品的即时零售夜间订单量也明显增长。

“叮！您有一份新的外卖订单，请及时处理。”夜里12点多，听到外卖订单的提示声，四川省成都市锦江区的杂货店店主林先华麻利地按照订单分拣商品、装袋，然后等待外卖员取走……

记者了解到，像这样开在居民区的杂货店，线下辐射范围十分有限，但入驻零售平台后，有效扩大了这类实体小店的服务半径，成为城市夜生活有力的“供给站点”。“现在很多人都睡得晚，店里大部分订单都在晚上，而且入驻平台后服务范围扩大，店里的商品也卖得更远，销量也更高。”林先华说。

从生鲜蔬菜到面包饮料、从电子产品到美妆日化，越来越多商品以即时配送的方式送到消费者手中。外卖平台数据显示，“90后”已经成为夜间即时零售的主力军，订单量占比高达55%，“00后”的订单量增速更快，7月份以来环比增长17.6%。可以说，即时零售作为一种融合线上线下，高度满足消费者便利化、即时性需求的零售新业态，已成为“夜经济”蓬勃发展的有力补充。

艾媒咨询数据显示，预计今年我国夜间经济规模将突破40万亿元，发展“夜经济”将为企业带来“真金白银”。“消费需求带动夜间营业时间延长，商铺收入普遍得到提升。”中国烹饪协会副会长吴颖表示，随着疫情防控形势整体好转，以及各项优惠政策有力支持，以餐饮业为代表的“夜经济”重焕生机，行业发展和提档升级也有了更多可能。相信在社会经济秩序有韧性、有保障的基础上，我国消费市场仍有较大增长空间。

(责编：罗知之、陈键)

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