马春阳

原标题：更好发挥股权资本促创新作用

日前，证监会副主席方星海表示，当前百年未有之大变局加速演进，国际形势复杂严峻，我国正加快科技自主创新，着力解决好关键领域的“卡脖子”问题，这必然要求促进股权资本加快形成，更好发挥股权资本促进创新的作用，形成科研、产业、金融三者的良好循环，并对私募基金提出牢固树立高质量发展理念、积极承担职责使命、注重发挥专业投资者优势、进一步提高服务于居民财富管理能力等要求。

作为我国资管行业的一个重要组成部分，私募基金近些年实现了快速发展，市场规模不断提升。更为重要的是，在服务居民财富管理端的同时，私募股权基金在促进创新资本形成、提升直接融资比重、支持科技创新和产业转型升级等方面，也发挥着越来越重要的作用。

有数据显示，近年来股权创投基金投向半导体、网络信息、生物医药、新能源等行业的资金连续提升，2021年上述领域新增投资项目数量和规模均居行业各项投资规模的前列。注册制改革以来，超过八成的科创板企业和六成的创业板企业上市公司在上市前获得了股权创投基金的投资。

对于资金向创新领域的聚集要从两方面看。一方面，随着我国居民财富管理需求的提升，大众对于多元化资产配置的需求日益提高，带动了更多增量资金流入私募领域，这促进了基金在募资端的便利。同时，在资本市场持续深化改革背景下，私募股权基金的退出渠道也进一步拓宽，特别是北京、上海试点股权创投基金份额转让、股权创投基金向投资者实物分配股票试点启动等政策相继推出，基金退出方式更加多样化。募资端和退出端的协调发展，有力促进了整个行业快速成长。

另一方面，在新发展格局下，自主创新发展为股权投资基金创造了更多的投资机会，新技术、新模式、新业态、新产业层出不穷，为创业投资基金提供了多样化赛道和投资策略选择，资金自然被这些行业巨大的发展空间所吸引。此外，科创板、创业板、北交所试点注册制先后落地实施，也让基金通过IPO退出的可能性进一步提升，侧面带动了基金对科创领域的关注。

可以预见的是，作为专业的资管机构，私募股权基金对新兴科技领域的投入有望不断加码。对基金自身而言，“加仓”创新领域是其分享我国经济高质量发展红利的良好机会。当然，要想实现盈利退出，除了为被投企业引入资金外，私募股权机构还须利用好自身资源优势，积极帮助企业提升管理水平，并在企业的财务规范性、发展策略等方面给予更多专业化建议。

此外，更好发挥股权资本促进创新的作用，还需要监管层在政策上给予一定的引导和扶持，让更多私募股权资金“活水”流入重点创新领域。比如，目前我国的政策法规尚未对传统行业与高科技行业的私募股权投资行为给予区别，接下来可以考虑在市场为主、政策扶持为辅的基调下，出台相关政策条例，对于主动积极将资金投向高科技行业，特别是符合国家战略发展需要领域的，给予一定税收、财政方面的优惠与支持。

相信随着更多私募机构把目光投向科创领域，我国股权投资活力和科创企业发展活力将进一步激发，股权资本在推动我国经济转型升级过程中将发挥出更大作用。

(责编：罗知之、陈键)

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