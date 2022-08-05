李丽云

原标题：夯实“算力底座” 赋能5G走进千行百业

5G网络具有高速率、低延时、连接能力强的优势。当5G网络与各行业相结合，会碰撞出怎样的火花？在世界5G大会来临之际，记者8月2日在中国移动哈尔滨数据中心看到，一架架机柜整齐排列，机柜里服务器正在运转，5G应用成果在这里集中展示。在光传送网（OTN）光路直达技术赋能下，数据从哈尔滨传到北京的延时不足18毫秒，速度之快让传输时间近似于无。

凭借中国移动哈尔滨数据中心搭建的5G远程医疗平台，哈尔滨医科大学附属第二医院（以下简称哈医大二院）心血管病医院院长、心内科主任于波教授10天前为牡丹江市心血管医院提供了“隔空”心脏支架植入手术腔内影像远程指导。这是继2021年末两家医院建立5G网络远程会诊后的第三次实时会诊。

“此次病人冠状动脉病情复杂，需腔内影像学技术精准指导，但病人身体状况不便长途奔波，经综合评估适宜远程会诊。”于波介绍，他们通过5G远程医疗平台，指导牡丹江心血管医院刘凯院长团队进行心脏支架植入手术，手术室实时画面、患者血管造影图像等内容清晰呈现在300多公里外的哈医大二院心内科会议室大屏幕上，远程实时“指导”手术顺利完成。

在这场手术中，中国移动通信集团黑龙江有限公司（以下简称黑龙江移动）5G网络发挥了重要作用，有效保障了远程手术的稳定性、可靠性和安全性。“手术期间，两地现场5G视频通话清晰无延迟、画面流畅稳定。”于波说。

不仅在医疗领域，黑龙江移动通过5G赋能千行百业正在逐步变为现实。“目前，黑龙江移动已建成省级政务云服务平台，承建并运营省12345政府服务便民热线平台；与中国一重、哈电集团等百余家重要行业客户签订了‘5G+’战略合作协议；在黑龙江省内打造了一批5G+无人农场、智慧医疗、智慧工厂、智慧矿山等示范项目，从多个维度助力黑龙江产业数字化转型。”黑龙江移动副总经理李小文向记者介绍。

在5G赋能千行百业的背后更得力于“算力底座”的不断夯实。

坐落于哈尔滨市平房区的中国移动哈尔滨数据中心园区占地1294亩，规划总投资为120亿元，机架5.4万架。目前已完成的两期工程累计投资达60亿元，已投产1.86万机架。哈尔滨数据中心是中国移动在东北地区的中心节点，同时也是中国移动9.5亿用户大数据资源池、全国大数据防疫平台、龙江健康码平台的载体。

“我们致力于将哈尔滨数据中心打造成全省数字经济发展的‘新基座’，推动产品、服务、能力全方位提升。”中国移动哈尔滨数据中心总经理池海清表示。

“十四五”期间，哈尔滨数据中心将有效带动5G、人工智能、物联网、云计算、大数据全产业链发展，建设成为技术先进、绿色节能、安全可靠、世界一流的数据中心。

(责编：罗知之、陈键)

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