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今年6月29日为有记录以来最短地球日

2022年08月05日08:49 | 来源：科技日报
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原标题：今年6月29日为有记录以来最短地球日

　　科技日报北京8月4日电 （记者刘霞）据美国太空网3日报道，俄罗斯科学家最近利用高精度原子钟，自地球自转周期开始，记录了迄今最短的一个地球日：2022年6月29日。地球当天在24小时差1.59毫秒内自转了一圈。

　　一个地球日约为24小时。此前，人们曾观察到地球自转变慢，自转一圈耗费时间更长，这会导致一天变长。但近年来这一长期趋势正在逆转：地球似乎正在加速自转，完成自转所需时间也越来越少，这意味着每天在缩短。

　　自20世纪60年代科学家开始用原子钟测量一天的长度以来，2020年出现了28个最短地球日。其中2020年7月19日，地球以24小时差1.47毫秒自转一周，创下当年最短地球日纪录；在2022年6月29日，这一纪录被打破。

　　什么原因导致地球突然开始加速自转从而使地球日变短？科学家提出了几种解释，涉及地球内层或外层、海洋、潮汐甚至气候。

　　俄罗斯国家研究型高等经济大学副教授列昂尼德·佐托夫解释说，日长缩短可能与地球南北极及自转轴的不规则运动有关，这种不规则运动名为“钱德勒摆动”，会使地球表面发生微小变化。“钱德勒摆动的正常振幅为地球表面3—4米，但从2017年到2020年，它消失了”。

(责编：罗知之、陈键)
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