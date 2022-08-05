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呼和浩特开展“丁香扎根计划” 促进大学生就业创业

2022年08月05日08:18 | 来源：光明网
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原标题：呼和浩特开展“丁香扎根计划” 促进大学生就业创业

2022年7月30日, 呼和浩特市“丁香扎根 宜业青城”高校毕业生系列招聘活动在内蒙古国际会展中心举办。

据悉，本次大型招聘活动围绕“六大产业集群”及其他重点企业进行线下招聘，270家企业参与此次活动，提供1.28万个，招聘岗位线上企业240家，岗位1.14万个。结合呼和浩特市高校人才聚合优势以及“六大产业集群”发展和重点企业的招聘需求，为毕业生与企业搭起交流桥梁，实现精准对接，促进毕业生留呼就业创业。

据介绍，招聘活动由政府搭建平台，企业积极参与，线上线下齐发力，促进高校毕业生就业。该系列招聘活动将持续到8月底。（记者 涂子怡 李毅成）

(责编：曹淼、李源)
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