原标题：一位农村大学生的就业“三部曲”

今年六月，周科从西北农林科技大学植物保护专业毕业。

这位来自宁夏同心县的小伙子，有过纠结与奔波，更收获了温情与感动。政府、学校、社会各方面力量，帮助他从校园走向社会。经历了应聘、回家、上岗“三部曲”，他实现了人生中重要的跨越。

应聘

在学校各项政策的帮助下，周科参加了多场企业面试并总结出一套技巧——第一，应该将注意力聚焦在两三家最想去的公司；第二，必须明确企业需要什么类型的员工，更看重哪些品质和能力；第三，要充分了解企业的环境、文化、培养模式等。

6月25日，下午3时。西北农林科技大学植物保护学院的毕业典礼刚刚结束，周科就和几名同学冲出去，赶到报告厅后边的休息室，“截堵”老师冯浩。“老师，我们一起合影吧。”带头的学生说。周科已经和大部分老师、同学合过影，就差冯浩老师了。

带着伤感与收获的毕业季来了。前几天，周科专门在学院布置的留言墙上写了名字。在留言墙上，有一句话特别显眼——“毕业快乐 工作顺利”。找工作是多数毕业生第一次真正与社会接触，其中藏着不少困难与艰辛。尤其对于家在农村的大学生们而言，有一份工作，就意味着家庭有了希望与支柱。

去年9月，植物保护学院组织开展毕业生简历制作培训和模拟招聘会。“简历首先要突出自己的优势和成绩，而且版式必须做到美观大方。总而言之，简历的形式和内容要在最短时间内打动招聘方。”植物保护学院辅导员侯国超说。经过培训，周科在简历上补充了自己参加“大学生创新创业计划”“全国大学生生命科学竞赛”等信息。“这些都是加分项。”周科说。

通过参加模拟招聘会，周科收获满满。就业指导老师在模拟招聘会上“担任”公司人事主管，询问周科的职业规划、擅长领域、性格特征等，并建议他答题思路要清晰简明、讲话语调要平和稳重。起初，周科不太适应线上招聘形式，看镜头时总有点紧张。后来，在就业指导老师的鼓励下，他习惯通过网络做自我介绍并讲述求职意愿。“经过模拟招聘会，我对面试的完整流程和注意事项有了全面了解，积累了经验并且能够避开‘雷区’。”周科说。

听过几场招聘宣讲会后，周科却有些失望，他觉得与自己的预期不太符合。多数企业在招聘刚刚毕业的大学生时，考虑更多的是员工的培训成本和学习能力，开出的薪资并不高。侯国超说：“学生在求职初期可能会出现预期过高的情况，这样会放大求职焦虑，出现迷茫等情绪。我们建议学生调整就业预期，建立理性实际的择业观。同时，学院积极对接相关企业负责人及校友，对学生进行重点推荐并跟踪求职进展。”

在学校各项政策的帮助下，周科参加了多场企业面试并总结出一套技巧——第一，应该将注意力聚焦在两三家最想去的公司；第二，必须明确企业需要什么类型的员工，更看重哪些品质和能力；第三，要充分了解企业的环境、文化、培养模式等。去年11月，周科通过了陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称美邦药业集团）的面试。他的岗位是营销管培生，主要任务是向农资代销企业或农户推广公司生产的农药产品，每月基本工资4500元，每个出差日有100多元的补助，每月到手薪水大约7000元。

现在，出生于2000年的周科已经用“男人”的标准来要求自己——努力让关心自己的人放心、为家人和爱人创造稳定的经济条件。他迫切地想要在社会中闯荡一番，证明能力并施展抱负。或者准确地说，他想要在社会中实现自己的价值，期望获取更多的机会和财富，以此改变家庭经济状况。对于未来，他是有些担心的，因为必须面对复杂的社会、解决各种未知的困难。“人总要向前看、往前走。在现实中经历磨难，自己也会成长与进步。”周科说。

西北农林科技大学就业指导中心主任罗建峰介绍：“面对今年严峻的就业形势，西北农林科技大学建立家庭经济困难学生精准帮扶工作台账并动态更新，按照‘一人一档’‘一人一策’实施精准持续帮扶；发动校院党政领导、导师及优秀校友、合作企业为家庭经济困难学生送指导、找机会、谋岗位，争取更多的实习实践平台和就业岗位；组织学生参加教育部‘宏志助航计划’线上培训，举办就业政策宣传会、求职实训营等专项培训，切实增强学生就业自信心和就业能力。”

回家

周科的爸妈——“70后”的周志旺和魏泽芳依旧忙碌着。按理说，今年小儿子周科毕业了，家里的经济负担会轻一点。但是，孩子毕业后要花钱的地方还很多——买房、结婚、生子……他们不能歇着，能攒一点是一点。

参加了毕业典礼后，周科决定早早离校。6月26日晚上，他和舍友告别后离开了学校，路过银川时，见了见高中的同学和姐姐，等赶到同心县下马关镇红城水村家中时，已经是7月1日了。烈日炎炎，村子里静悄悄的，家门口的玉米田郁郁葱葱。周科的爸妈——“70后”的周志旺和魏泽芳依旧忙碌着。按理说，今年小儿子周科毕业了，家里的经济负担会轻一点。但是，孩子毕业后要花钱的地方还很多——买房、结婚、生子……他们不能歇着，能攒一点是一点。

周科到家的第二天，魏泽芳找到一个在罗山装护林网的活儿，每天挣150元，中午管一顿饭。她身体不是很好，但一有干活的机会总舍不得推掉。周科跟着母亲一起去干了几天，后来因为家里要有人照应，又回来了。7月初这几天，他一个人在家，自己做饭吃，抽空给10多亩玉米地浇水。

在远处的罗山，周志旺和村民结伴在沟沟岭岭中巡护。他每月工资2500元左右，已经干了两年多。不过，这个刚刚50岁的男人还希望多挣点钱。从年轻时起，他就跟着父亲在罗山脚下放羊，羊最多时有三四百只，最少时也有一百多只。一群又一群的羊长壮卖绒卖肉，周志旺的腿疾却越来越严重。2018年，他不得不停下了养羊的营生。

3个孩子前后上大学，对农村家庭来说，生活费就是一笔不小的支出——每人每年至少需要1万元，这还不包括购置学习用品和换季衣物等。开支最大的一年，孩子的生活费超过了3万元。没有再养羊，周家几乎断了经济来源。后来，在当地政府的帮助下，周志旺当上了护林员，有了一些固定的收入。

社会各界的暖流汇聚起来。2018年，周科考入西北农林科技大学后，申请到宁夏宝丰集团燕宝慈善基金会的奖学金，每学年有4000元。“非常感谢宁夏宝丰集团的善举，这笔钱确实解决了我们家的难题。更重要的是，燕宝慈善基金会支持孩子专心读书，让孩子掌握了技能，对孩子就业非常有帮助。”周志旺说。

多年来，在宁夏宝丰集团的帮助下，越来越多的大学生顺利完成学业并找到合适的工作。“燕宝慈善基金会的目的就是支持家庭经济困难的学生专心读书、掌握技能，树立正确的价值观，在成长的路上更加阳光。这些宝贵的能力和品质让农村孩子进入职场后更加从容，逐步在社会中站稳脚跟。”燕宝慈善基金会相关负责人说。

在燕宝慈善基金会的支持下，周科顺利完成学业并走上社会。“家乡给我前行的动力和勇气。我从宁夏宝丰集团企业文化中学到，一个人工作不只是为了挣钱养活家人，更重要的是承担社会责任。因此，我选择以农药行业作为职业生涯的第一步，希望为农业农村的发展贡献力量。我会努力工作、勤奋积累，争取在工作中干出成绩，用实际行动回报父母和所有关心我的人。”周科说。

上岗

经过培训，一些细微的变化在周科身上发生——习惯穿衬衣和皮鞋等职业装，不再随便套一件T恤；见了领导自觉地打招呼称“主管”，而不是叫“老师”；说话渐渐提高音量，喜欢向公司前辈请教专业知识。

7月15日，周科从宁夏来到位于西安的美邦药业集团报到。当天，他在人事主管的协助下进行入职登记。初到单位，周科和同事对周围的一切充满新鲜感和陌生感。之前，他的“朋友圈”只局限在学校。现在，他已经和来自全国各地的毕业生成为好友。来自河西学院、甘肃农业大学、内蒙古农业大学等高校的近100名毕业生聚在一起，交流大学生活和工作情况。

培训开始后，公司负责人从行业发展、公司战略、职业发展等多个维度与新员工进行交流；人力资源部负责人以行业前景和平台实力为着力点讲解美邦药业集团的发展概况，并且组织开展“破冰”小游戏；市场部前辈讲授农药产品知识、岗位职责等。经过培训，一些细微的变化在周科身上发生——习惯穿衬衣和皮鞋等职业装，不再随便套一件T恤；见了领导自觉地打招呼称“主管”，而不是叫“老师”；说话渐渐提高音量，喜欢向公司前辈请教专业知识。

美邦药业集团人力资源二部部长孙欢说：“公司针对新员工有一套非常完备的培训制度，鼓励新员工下基层参与实践。针对家庭经济困难的新员工，我们采取一对一的培训模式，让他们能够全面系统地增长技能，尽快融入公司大集体中，早日成长为公司的青年骨干。困难只是暂时的，努力就会有成绩。经过基层锻炼，员工对当地的农作物生产情况有了充分了解，掌握当地农业企业、种粮大户等信息后，下一步就有可能升任为片区经理。”

7月30日，在美邦药业集团的安排下，周科和同事前往河南工作。最近，他和同事已经跑了当地几个区县，认识了一些农药经销商和种粮大户。

“公司安排前辈带我们实习，我感觉收获确实很大。比如，怎样为农户展示农药使用方法，怎样组织开展新产品宣讲会等。此外，我们学到了怎样和农民、经销商等群体打交道。来到美邦药业集团，我感受到了大家庭的温暖。”周科说。

在农村大学生尤其是家庭经济困难大学生的求职路上，来自各方面的爱心正在汇聚起来。

今年以来，为帮助家庭经济困难大学生就业，陕西省各相关部门出台多项措施——

3月，省人社厅发布《关于在全省开展“公共就业服务进校园”活动的通知》。通知要求，各级人社部门联合教育部门，对属地高校零就业家庭、低收入家庭等的毕业生建立帮扶台账，做好心理辅导和思想疏导，加大岗位推介力度，积极帮扶困难毕业生实现就业。

5月，省就业工作领导小组出台《支持稳就业扩就业六条新措施》。措施指出，实施国家助学贷款延期还款、减免利息等支持举措。

6月，省政府办公厅印发《关于切实做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》。通知明确，将有劳动能力和就业意愿的脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭高校毕业生，以及残疾和长期失业高校毕业生作为就业援助的重点对象，提供“一人一档”“一人一策”精准服务，至少提供3个至5个针对性岗位信息。

进入公司正式工作后，周科时常想起小时候写过的作文《我的理想》。和多数人一样，他满怀期望地写下“科学家”。然而，人的想法总是在变，人生道路也并不平坦，理想也可能发生变化。但对于周科来说，一股向上的精气神没有变。

“人生路必须靠自己的拼搏和努力才能走好，没有人能随随便便成功。我将干好本职工作，坚持学习积累，努力在人生的大舞台上绽放光彩。”周科坦言。（记者 仵永杰）

(责编：曹淼、李源)

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