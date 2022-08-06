原标题：新华全媒+｜黔东南：特色产业赋能乡村振兴

8月3日，在贵州省台江县台盘乡棉花村，驻村干部在给蚂蚱投放草料。

近年来，贵州省黔东南苗族侗族自治州在巩固拓展现有主导产业的基础上不断探索发展特色产业，引导农民因地制宜发展蚂蚱、马蜂等“一村一品”特色养殖产业，促进农民增收，推进乡村振兴。

新华社记者 杨文斌 摄

(责编：王连香、杨迪)

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