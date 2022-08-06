加强电煤运输 保障高温供电
2022年08月06日08:57 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+｜加强电煤运输 保障高温供电
8月5日，在大唐华银株洲发电有限公司燃运部，翻车机把电煤倒入运输槽。
连日来，湖南多地遭遇高温天气，用电量达到高峰，电煤需求不断攀升。为保障火电厂的电煤供给，铁路部门积极开辟电煤运输“绿色通道”，确保电煤运输通道畅通无阻。
新华社记者 陈思汗 摄
(责编：王连香、杨迪)
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