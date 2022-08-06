原标题：世界最大跨度三塔斜拉桥-马鞍山公铁两用长江大桥进入塔柱施工阶段

中新网合肥8月6日电 8月5日晚，由中铁大桥局集团公司承建的世界最大跨度的三塔公铁两用斜拉桥——巢马城际铁路马鞍山长江大桥中塔4号墩塔座及第一节塔柱开始浇筑混凝土，标志着巢马城际铁路全线控制性工程——马鞍山公铁两用长江大桥全面进入塔柱施工阶段。

“巢马城际铁路马鞍山公铁两用长江大桥三个主塔均采用钢混组合结构，其中中主塔4号墩采用四肢空间结构，纵横向均为A型，塔高345.6米，为全桥最高塔，分下塔柱、中塔柱和上塔柱，上塔柱为钢塔，不仅工程规模巨大，结构体系复杂，施工质量要求高，而且需要攻克很多工程技术难题，这是对参建各方的重大考验。”中国铁路上海局集团公司宁安铁路公司马鞍山长江大桥指挥部常务副指挥长张文波介绍。

“塔柱四肢与承台相交处各有一个塔座，塔座与塔柱第一节段一体浇筑。塔座高度为3米，平面尺寸为19.6×20米；下塔柱高45.0米，单塔肢采用单箱单室五边形截面，纵、横向壁厚为2.0m。本次浇筑的塔柱第一节段高3米，采用C60混凝土，总方量1076立方；塔座采用C50混凝土，总方量4014立方。”中铁大桥局巢马施工一标项目经理张武介绍。

为确保夏期高温季节混凝土施工质量，大桥建设者科学制定施工方案，合理安排浇筑时间，细化技术保障措施，采取降低混凝土温度、给混凝土加冰块、对混凝土搅拌车洒水冷却，以及设置循环冷却水管、对模板洒水降温等办法，有效控制了混凝土入模温度和模板内外温差，避免混凝土出现表面裂纹，确保了混凝土施工质量。施工过程经受着罕见的持续高温天气“烤”验，现场最高温度达到40多摄氏度，300多名建设者战高温、斗酷暑、洒汗水，保质量、保安全、保进度，项目部积极做好防暑降温工作，确保现场作业人员劳动安全。

前期，南北两岸边塔3号墩和5号墩已经分别进入中塔柱和下横梁施工阶段，至此，全桥三座主塔已全部进入塔柱施工重要阶段。

巢马城际铁路北接商合杭高铁，东联苏南沿江城际，既是马鞍山与省会合肥的直接联通线，又是安徽通往上海等长三角城市的高铁客运新通道。马鞍山公铁两用长江铁路是巢马城际铁路关键控制性工程，大桥建成开通运营后，对进一步完善区域高速铁路网布局，提升通道运输能力，促进长三角高质量一体化发展、长江经济带发展战略具有重要意义。

(责编：王连香、杨迪)

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