人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

世界最大跨度三塔斜拉桥-马鞍山公铁两用长江大桥进入塔柱施工阶段

2022年08月06日10:11 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：世界最大跨度三塔斜拉桥-马鞍山公铁两用长江大桥进入塔柱施工阶段

中新网合肥8月6日电 8月5日晚，由中铁大桥局集团公司承建的世界最大跨度的三塔公铁两用斜拉桥——巢马城际铁路马鞍山长江大桥中塔4号墩塔座及第一节塔柱开始浇筑混凝土，标志着巢马城际铁路全线控制性工程——马鞍山公铁两用长江大桥全面进入塔柱施工阶段。

“巢马城际铁路马鞍山公铁两用长江大桥三个主塔均采用钢混组合结构，其中中主塔4号墩采用四肢空间结构，纵横向均为A型，塔高345.6米，为全桥最高塔，分下塔柱、中塔柱和上塔柱，上塔柱为钢塔，不仅工程规模巨大，结构体系复杂，施工质量要求高，而且需要攻克很多工程技术难题，这是对参建各方的重大考验。”中国铁路上海局集团公司宁安铁路公司马鞍山长江大桥指挥部常务副指挥长张文波介绍。

“塔柱四肢与承台相交处各有一个塔座，塔座与塔柱第一节段一体浇筑。塔座高度为3米，平面尺寸为19.6×20米；下塔柱高45.0米，单塔肢采用单箱单室五边形截面，纵、横向壁厚为2.0m。本次浇筑的塔柱第一节段高3米，采用C60混凝土，总方量1076立方；塔座采用C50混凝土，总方量4014立方。”中铁大桥局巢马施工一标项目经理张武介绍。

为确保夏期高温季节混凝土施工质量，大桥建设者科学制定施工方案，合理安排浇筑时间，细化技术保障措施，采取降低混凝土温度、给混凝土加冰块、对混凝土搅拌车洒水冷却，以及设置循环冷却水管、对模板洒水降温等办法，有效控制了混凝土入模温度和模板内外温差，避免混凝土出现表面裂纹，确保了混凝土施工质量。施工过程经受着罕见的持续高温天气“烤”验，现场最高温度达到40多摄氏度，300多名建设者战高温、斗酷暑、洒汗水，保质量、保安全、保进度，项目部积极做好防暑降温工作，确保现场作业人员劳动安全。

前期，南北两岸边塔3号墩和5号墩已经分别进入中塔柱和下横梁施工阶段，至此，全桥三座主塔已全部进入塔柱施工重要阶段。

巢马城际铁路北接商合杭高铁，东联苏南沿江城际，既是马鞍山与省会合肥的直接联通线，又是安徽通往上海等长三角城市的高铁客运新通道。马鞍山公铁两用长江铁路是巢马城际铁路关键控制性工程，大桥建成开通运营后，对进一步完善区域高速铁路网布局，提升通道运输能力，促进长三角高质量一体化发展、长江经济带发展战略具有重要意义。

(责编：王连香、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》|预制菜，不是“想卖就能卖”！
　　疫情以来，在“宅经济”的拉动下，预制菜产品火爆“出圈”。与此同时，相关产品潜在的食品安全及消费者知情权等问题也备受关注，争议不断。…
央企提升天然气保障能力：服务国家发展战略 助力经济稳定增长
　　人民网北京8月5日电 （记者杜燕飞）记者4日从中国石油第五季开放日天然气销售华北站活动中获悉，2021年，中国石油天然气销售分公司供气量超2000亿立方米，已累计为国内各类用户提供来自全球的天然气近16000亿立方米，年供气量占全国60%以上，满足支撑17个经济社会发展行业发展，惠及百姓超5亿人，带动地区GDP贡献约10万亿元。 作为清洁能源供应“主力军”，一直以来，中国石油天然气销售分公司保障全国各地天然气用能需求，尤其是复工复产等经济工作能源供应。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部