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线上“云游”博物馆 数字化技术助推新型信息消费扩大升级

2022年08月06日12:31 | 来源：人民网
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人民网北京8月6日电 （记者杜燕飞）随着信息消费成为增长迅猛、创新活跃、辐射广泛的消费领域之一，我国于2018年起开展新型信息消费示范项目遴选，通过示范引领，总结形成可复制、可推广的经验做法，加快扩大和升级信息消费。

作为历史记忆的凭证和熔铸新文化的殿堂，博物馆肩负着保护、研究和展示人类、社会及环境遗存，推动文明发展的重要职能。当前，为吸引更多人走近博物馆，越来越多的博物馆利用数字化技术将展厅搬至线上，公众足不出户就能沉浸式云游各大博物馆。

比如，如视以VR、AI及三维重建等数字化技术打造的VR博物馆项目，将北京鲁迅博物馆、广东省博物馆、长沙博物馆等近60个博物馆及200多所展厅搬至线上，成功入围2022年国家新型信息消费示范项目。

业内人士认为，以空间信息数字化采集为基础，通过对博物馆的完整复刻，叠加文物3D模型、音视频介绍等，形成可视化呈现、互动性传播、沉浸式信息消费体验新场景，正加速推动文化领域的信息消费新趋势。VR技术所构建的交互沉浸式体验，提高了陈展的趣味性与体验感，掀起了公众到博物馆等文化机构参观学习的热潮。此外，VR技术还能缓解博物馆开放压力与文物保护之间的矛盾，色彩纹路细节高度还原的VR画面亦可作为数字资产沉淀，应用于文物保护修复的工作。

“近些年来博物馆展览所依托的技术、展示方式都有了全新的变化，通过像如视VR博物馆这样的形式，吸引了更多人群尤其是青少年关注和走进博物馆，助力文化的普及和传承。”中国文物保护基金会秘书长王莹表示。

(责编：王连香、高雷)
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