新华社北京8月6日电（樊曦、徐皓冰）记者6日从中国铁建股份有限公司获悉，我国部分在建铁路项目取得重要进展。

在福建，兴泉铁路清流至泉州段正式进入动态验收阶段。中铁二十四局集团项目负责人介绍，动态验收由中国铁路南昌局集团公司组织运营单位、建设单位、参建单位进行。专业人员利用综合检测列车，按照五个速度等级对铁路的平顺度、信号、通信以及桥梁进行动态检测，为该线9月底开通运营创造条件。

兴泉铁路正线全长464.16公里，设计时速160公里，是客货共线的国家一级电气化铁路。

在江苏，南沿江城际铁路重要车站句容站成功实现候车大厅网架整体顶升，标志着句容站主体工程建设基本完工，为南沿江城际铁路如期开通奠定坚实基础。

据中铁二十四局集团项目负责人介绍，句容站站房总建筑面积超过1.4万平方米。站房屋顶采用焊接球钢网架，网架造型复杂，总用钢量重达530吨。施工人员利用计算机同步液压控制系统施工操作，保证了各顶点精准同步到位。

在浙江，随着杭温铁路既有永嘉站拆除工作全部完成，在原站基础上新建的温州北站建设全面铺开。

中铁二十四局集团项目负责人表示，根据规划，新建温州北站站场面积将是原来永嘉站的8.5倍。后续，温州北站还将引入地铁线，更加便利当地居民的出行。

杭温高铁建成运营后，将形成一条从长三角核心区域辐射浙江东南地区的骨干城际轨道交通线。

(责编：王静、胡永秋)

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