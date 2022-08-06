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2022年全国科普日活动聚焦科技服务创新发展

2022年08月06日18:55 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月6日电 中国科协等18部门日前联合发布通知，将于9月15日至21日在全国各地集中开展2022年全国科普日活动。今年全国科普日的主题为“喜迎二十大，科普向未来”。

　　根据通知，系列科普活动内容聚焦乡村振兴、生态文明建设、碳达峰碳中和、疫情防控、安全生产等国家重点工作，围绕大数据、人工智能、区块链、量子科技等科技发展前沿重点领域，让更多公众深刻感知前沿科技魅力，为推动高质量发展作出贡献。

　　通知明确，北京主场活动将在中国科技馆和北京科学中心开展，全国各地还将举办部委主场活动、省级主场活动、系列联合行动、“云上科普日”活动和特别参与单位专项科普活动。

　　其中，部委系统联合行动将联合主办部委动员本系统各级单位，围绕信息技术、科学教育、核科普、自然资源、生态文明、节水科普、乡村振兴、卫生健康、应急科普、林草科普等本系统相关领域，广泛动员学校、科研院所、医院、企业、社会组织等各方力量，开展科普活动和科普宣传，普及科技知识、增强公众意识。

　　“云上科普日”活动将利用全国科普日平台做好各地各类线上科普活动的集中汇聚和宣传展示，推出“云上科普日”“开学科普季”、网络互动话题、直播等系列线上活动，扩大优质线上活动影响力和服务面，共同营造爱科学、学科学、传播科学的网络环境，带动广大公众参与线上科普活动。

(责编：胡永秋、岳弘彬)
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