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报告显示我国餐饮行业连锁化率持续提升

2022年08月06日19:57 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月6日电（记者王雨萧）中国连锁经营协会等机构日前发布的《2022年中国连锁餐饮行业报告》显示，我国餐饮行业连锁化率持续提升，从连锁化率增速看，饮品、烧烤及小吃快餐增速位居前三，其中饮品店连锁化率提升最快。

　　报告显示，2021年，饮品、烧烤及小吃快餐连锁化率分别增长4.5个、3.9个和3.7个百分点。饮品独特的零售产业特性，使其较易实现标准化复制，拓店成本相对较低。国内饮品店连锁化率从2019年的31.5%增至2021年的41.8%，提升10.3个百分点。

　　此外，中餐品类门店占比稳步上涨，品牌连锁呈加速发展态势。报告指出，从门店数增长情况看，特色菜、烧烤是2021年增长比例较高的品类，连锁门店数同比分别增长33.2%和27.6%。

　　报告还显示，由于疫情等因素催生的家庭端消费需求，预制菜等即烹、即配食品迎来快速发展，预制食品烹饪成为新趋势。此外，随着减少餐饮浪费、绿色环保等消费理念更加普及，典型门店餐厨垃圾量逐步下降，近80%的样本企业表示门店餐厨垃圾量与往年相比有所减少。

　　当前，国内餐饮等服务消费逐渐回升。国家统计局数据显示，6月份，全国餐饮收入同比下降4%，降幅比5月份收窄17.1个百分点。

　　中国连锁经营协会常务副秘书长王洪涛表示，随着消费升级和数字技术发展，餐饮逐渐进入以新产品服务和新技术为突破口的运营模式。餐饮企业应完善门店数字化管理等手段，进一步提升餐厅运营效率，并通过为消费者提供高质量服务体验，实现产品与服务的创新，进一步促进餐饮消费升级。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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