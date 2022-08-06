新华社沈阳8月6日电（记者王炳坤、白涌泉）经现场抢险人员连续5天奋战，辽宁绕阳河溃口封堵完成合龙。至此，发生在辽宁省盘锦市域内的绕阳河左岸曙四联段国堤溃坝抢险取得重大进展。

记者6日下午在现场看到，一辆辆卡车运载着块石，沿国堤南北两侧倾倒入溃口处，随即，推土机将堆积的块石推入水中，以此循环作业。18时20分许，随着国堤南北两侧两台推土机将最后两堆石块推入溃口，国堤完全合龙，南北两侧的抢修人员握手相遇，欢呼雀跃。被洪水冲开100多个小时，最大溃口达50余米的绕阳河国堤，此时又连接于水面之上。

中国安能集团安全总监、前方副指挥长王永平说，根据现场情况，专家组研究制定了“疏堵结合、抢修道路、稳固堤头、双向进占、快速合龙、培厚加固、防渗闭气”的方法展开封堵行动。连日来，大家白天顶着高温挥汗如雨，晚上忍着蚊虫叮咬挑灯夜战，24小时不停歇作业，终于完成抢修任务。

盘锦市水利局水利服务中心副主任刘同旭说，当地将对水淹区进行排涝、清淤、消杀等作业，尽快恢复这里的生产生活。

受7月以来盘锦市遭遇连续强降雨以及上游来水较大影响，辽宁绕阳河左岸曙四联段国堤8月1日10时30分发生溃口。截至5日晚，过水面积达50平方公里左右。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经