新华社北京8月7日电（记者邹多为）海关总署7日发布数据，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。外贸克服诸多不利影响，实现较快增长。

具体来看，前7个月累计，我国出口13.37万亿元，增长14.7%；进口10.23万亿元，增长5.3%；贸易顺差3.14万亿元，扩大62.1%。

今年以来，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，外贸进出口克服外部环境趋紧、疫情短期冲击等诸多不利影响，前7个月累计增速达到两位数。海关总署统计分析司司长李魁文说：“其中，7月当月进出口同比增长16.6%，延续了5月份以来外贸增速持续回升态势，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。”

值得一提的是，长三角地区外贸持续快速恢复。前7个月，长三角地区三省一市进出口同比增长11.7%，比上半年增速加快2.5个百分点；7月当月同比增长25.7%，对全国外贸增长的贡献率超过5成。

从主要贸易伙伴看，前7个月，东盟、欧盟、美国和韩国是我国前四大贸易伙伴，分别进出口3.53万亿元、3.23万亿元、2.93万亿元和1.39万亿元，分别增长13.2%、8.9%、11.8%和8.9%。

记者还注意到，同期，我国与“一带一路”沿线国家贸易往来更加紧密，进出口同比增长19.8%，与区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）其他14个成员国同比增长7.5%。

从外贸主体看，随着一系列助企纾困政策措施落地见效，外贸市场主体活力有效激发。数据显示，前7个月，我国有进出口实绩的外贸企业数量52.6万家，同比增加5.8%。其中，民营企业进出口11.8万亿元，增长15.3%，占我国外贸总值的50%，继续发挥外贸“主力军”作用。

从出口货物品类看，前7个月，我国出口机电产品7.57万亿元，增长10.1%，占出口总值的56.6%。其中，汽车1757.4亿元，增长54.4%。同期，我国出口劳动密集型产品2.41万亿元，增长15.2%。

进口方面，前7个月，我国铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤炭、天然气和大豆等进口量减价扬。

(责编：赵光霞、袁勃)

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