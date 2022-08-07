栗翘楚

人民网北京8月7日电 （记者栗翘楚）用心扶贫，以行济贫。党的十八大以来，国家采取积极的扶贫措施，协作扶贫、定点扶贫、精准扶贫，极大地改善了贫困地区和贫困群众的生产生活条件，交出了减贫事业的高分答卷。

从脱贫攻坚迈入乡村振兴，我国“三农”工作重心实现历史性转移。乡村振兴，关键在人、关键在干。必须建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍。记者近日在广东省英德市连樟村调研发现，除了村两委班子，“外乡人”何为成为村里最忙碌的人。

连樟村现代农业产业园鸟瞰图。人民网记者 王天乐摄

2017年9月开始，在各级党委政府的领导下，碧桂园集团正式启动连樟村新农村示范村建设项目，其中，现代农业产业园便是产业振兴的抓手。作为产业园项目负责人，从2019年5月奠基至今，何为一呆就是3年多。

“我是2019年1月份第一次来到连樟村，那时候村里的道路还没有硬化，民居前后也没有现在这样整洁，三年时间里，随着现代农业产业园、党群活动中心、乡村振兴学院的建设，以及连樟河环境整治、村民房屋外墙立面改造，村里的环境大为改观。”何为说。

产业振兴是乡村振兴的基础，如何把现代农业产业园顺利地建起来，是何为要啃的第一块硬骨头。

“建设并没有想象中的那么顺利，如何在村民世代耕种的土地上起一座大棚，并让他们相信可以带动他们致富，不仅费脑子，还要费口水。当时村支书陆飞红带着我一起，挨家挨户为村民做思想工作。”何为说。

打通村民的“心路”，是后续建设、发展的基础。

现代化的大棚建设完毕，如何选取适宜的经济作物，成为何为面临的第二道难题。

产自连樟村现代农业产业园内的碧月西瓜。受访者供图

连樟村的传统农作物主要有水稻、花生、红薯，之后一些农民又种植了黑皮冬瓜。产业园建成后，为了打造差异化优势，提高农产品经济效益，何为和其团队经过考察、挑选，最终决定栽培西瓜、草莓、哈密瓜三种经济作物。

“一开始，村民对选择这三种作物是不抱希望的。连樟村冬天湿冷、夏天闷热，凭借他们的种植经验，是种不出来的。”何为说。

2020年1月，连樟村的一台乡村春晚成为大家关注的焦点。从某种程度上来说，这也是何为大放异彩的舞台。

何为表示：“当时，我们把大棚里种植的第一批草莓搬到了春晚舞台上，父老乡亲们品尝后都赞不绝口。现在回想起那个时刻，仍然开心的不得了。”

在更换农作物品种的同时，何为也不忘转变、提升村民的认知和技能。2019年6月，在各级政府的领导下，何为组织了20多位村民到碧桂园集团海南区域公司开展为期一个月的培训。

何为表示，从播种、修剪、授粉、采果，村民在接受全流程培训返乡后，不仅大棚里的西瓜、草莓、哈密瓜种得好，连自己家的庄稼都节节高。

如果将产业振兴比作三步棋的话，在定位选品和开展新型职业农民技术培训之后，便是实现产销对接。

“我们建设现代农业产业园，不仅要把园区里的产品销售出去，更要发挥辐射带动作用，帮当地的麻竹笋、菜干等产品找到更好的销路。同时，也要借助省市级平台，把这里的农产品推向粤港澳大湾区，以及全国市场。”何为说。

通过三年多的磨合，何为已经与村民打成一片。2021年10月23日，何为被村委评委荣誉村民，在他看来，这是组织对他工作最大的认可。

常年扎根农村一线，让何为与家人聚少离多，工作忙的时候三、四个月才能回一次家，每次回家不超过一周时间。谈起家人对自己的支持，这位四川汉子也不禁湿了眼眶。

谈起未来的规划，何为表示：“农业产业是一个长期的过程，没有长期的坚持，很难见到成效。我当然想在这里坚持久一点，踏踏实实把园区运营好，让乡亲们过上更好的日子。”

(责编：孙红丽、高雷)

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