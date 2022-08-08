邮储银行推出“专精特新”企业专属票据贴现产品“专新贴”
2022年08月08日10:58 | 来源：中国网
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原标题：邮储银行推出“专精特新”企业专属票据贴现产品“专新贴”
8月4日，中国邮政储蓄银行正式推出“专精特新”企业专属票据贴现产品“专新贴”，通过精准的产品匹配与高效的服务，助力“专精特新”企业开展票据融资。该产品在邮储银行福建省分行、山东省分行先行试点，上线首日，即为7家企业成功放款，贴现资金投向新材料、电子元器件制造、电机制造等领域。
票据具有支付和融资双重功能，在服务实体经济，缓解中小微企业融资难、融资贵问题方面发挥着重要作用。随着金融科技与票据市场的深度融合，票据业务发展进入新阶段。线上票据贴现业务具有高效、便捷、稳定等优势，能够进一步深化银企合作、提升客户体验、加强风险管理、增强服务实体经济质效，成为票据贴现业务转型方向。今年以来，邮储银行线上票据贴现业务累计服务客户近万户，累计放款超4000亿元，贴现业务线上化率达99%。
“专新贴”是邮储银行线上智能化贴现产品“智能秒贴”项下的子产品，该产品旨在积极响应金融支持“专精特新”的政策号召，通过专项产品为客户提供更便利、更实惠的票据融资服务。该产品在业务流程无感化和资金极速到账的体验基础上，还针对“专精特新”企业给予专享的价格优惠，同时给予“专新贴”客户信贷规模等资源支持，并建立“专新贴”业务快速准入通道，精准助力“专精特新”企业高质量发展。
下一步，邮储银行将持续强化科技赋能，紧紧围绕“专精特新”等重点领域，着力构建线上线下有机融合的服务模式，不断拓展票据业务应用场景，努力为客户提供全方位、全流程、一体化的专业服务，以实际行动为企业发展增势赋能。
(责编：董童、李源)
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