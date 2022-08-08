原标题：央视定义即时零售：本地门店和即时配送为核心，连接实体和消费者

2022年，即时零售成为零售行业的新焦点。无论是便利店巨头7-Eleven，还是永辉、家乐福、华润万家等商超，以及丝芙兰等品牌连锁，均先后表示要通过即时零售实现新发展。

“本地门店加上即时配送，这就是即时零售的两大核心”。8月5日，央视通过近十分钟的专题报道，定义和解读了即时零售。作为通过连接门店和消费者的中间者，即时零售打通了物流最后一百米，畅通了微循环。

央视报道中介绍，当前随着配送品类的扩张，即时配送的需求正在进一步地被发掘，这也构成了同城物流新的增长点。与此同时，互联网零售市场也正在从“万货商店”变成“万物到家”。

即时零售的发展，和消费者对于消费确定性和时效性的要求提升相关，“外卖当做快递用”已成为了很多人目前的购物习惯。

对于这种融合线上线下的新业态，中国社会科学院财经战略研究院研究员黄浩接受央视采访时称，即时零售是以电商平台为中介，带动社区线下零售小店去服务周边居民，除了能扩大线下零售的市场范围，对于线下实体经济也有促进作用。

央视报道中就介绍了一位北京通州杂货小店的老板如何借助即时零售，在疫情期间实现月销百万的“逆袭”。

杂货店的老板刘成，是来自湖南的90后。他刚来北京时，为做市场调研走遍了周围小区，最后决定主做年轻人的生意，并把小店挂在了外卖等零售平台上。通过在半小时内满足周边居民的日用百货需求，小店的服务半径也从1到2公里，拓展到了5至6公里。

能在半小时能送达，即时零售首先需“快”，即主要致力于满足消费者随时随地的即时性需求，提供线上下单后30分钟快速送达的服务。此外，要做到“快”，即时零售的供给往往来自于本地，通常是在距离消费者5公里的范围内寻找供给，以确保30分钟送达的时效性。

因此，有别于传统电商全国范围的产业带“一盘货”，本地供给通常由本地实体零售的各类门店组成，包括商超百货、品牌连锁、便利店、小型门店等，此外还包括闪电仓、前置仓等服务于最终消费者的本地仓储。

“开一家线上商店，一点都不比开线下店容易，”对于经营，刘成也有自己的心得。他介绍，如何优化页面、哪些商品排在首页、如何制订促销策略等，都是需要认真思考的问题。小店周边社区，因年轻人较多，小刘也会专门调整进货方向，进一些年轻人喜欢的“网红产品”。在后台的清单里，很多消费者已经复购了几十单，成为他们的老顾客。

刘成的经营方法，也可窥见即时零售和传统电商的差异。一方面，即时零售通过连接线下的各种零售业态，为用户提供线上的聚合式商品展示，基本覆盖用户的日常所需，使其足不出户就能实现万物到家；另一方面，即时零售将下单到收货压缩至30分钟，并依托实体业态，所提供的商品和服务更为安全可靠，弥补了传统电商在“即得性”和“可信度”方面的缺陷，实现更高的复购。

受益于即时零售，本地餐饮、商超等零售实体也连接和服务了更多消费者。销售也因此得到提升。刘成的小店，在今年5月疫情时期，线上订单增长了约3000单，是平时的1.5倍。加上线下营业额，总营销额超过百万。央视8月5日援引美团数据称，今年1-7月，便利店和超市的交易量增长了54%，其中夫妻小店增幅高达110%。

“快”的背后，也是即时配送的履约能力。即时履约包括骑手等网络配送员和智能调度系统，也包括了无人机、自动配送车等科技应用。充足的运力、智能的派单机制、订单波峰波谷的有效调度以及最优的路线规划，综合决定了配送的时效性。

央视称，小刘店里响起的一声声外卖提示音的背后，是实体门店和外卖小哥同舟共济谋生活的写照，他们代表的就是即时零售新业态，而这样的新业态成为凸显中国经济韧性的侧影。

这也说明，即时零售将本地的实体商户尤其是大量中小微商户，与本地消费者串联，也让中国内需和消费即时流动起来，成为促进消费、助力中国经济增长的新动能。

(责编：董童、李源)

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