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2022世界机器人大会将于8月18日开幕 30余款新品将全球首发

2022年08月08日16:37 | 来源：人民网
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人民网北京8月8日电（记者王震）记者8日上午从2022世界机器人大会新闻发布会获悉，2022世界机器人大会将于8月18日至21日在北京亦创国际会展中心举办，主题为“共创共享 共商共赢”。

据介绍，本届大会由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会主办，中国电子学会、北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会承办，同时得到23家国际机构支持。

大会论坛将由一场开幕式、三场主题峰会、40余场专题论坛及配套活动组成，邀请了来自15个国家和地区的300余位嘉宾分享机器人领域前沿学术成果和发展趋势。《中国机器人产业发展报告（2022）》《先进机器人与自动化学术论文集》、机器人十大前沿热点领域、机器人十大应用热点产品等成果将在本届大会相继发布。

本届博览会展览面积达4万平方米，共有130余家企业携500余件展品亮相，30余款新品将全球首发。博览会设置创新技术展区、工业机器人展区、服务机器人展区、特种机器人展区，围绕全产业链上下游机器人技术创新成果及应用场景，集中展示机器人先进技术和产品。

大会期间，机器人界的“奥林匹克”——世界机器人大赛也将开启锦标赛的激烈角逐。截至目前，本届大赛锦标赛已收到12000余名选手的报名信息。

(责编：王震、吕骞)
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