本报昆明8月7日电 （记者叶传增）日前，云南省人民政府办公厅印发《关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业若干措施的通知》（以下简称《通知》），通过增加岗位供给、精准开展就业服务、简化优化求职就业手续、强化青年就业创业帮扶等方面措施，促进高校毕业生等青年就业创业。

云南省将对吸纳毕业生就业人数达到企业职工总数10%以上的中小微企业，在安排纾困资金、提供技术改造贷款贴息时予以倾斜；对招用毕业年度高校毕业生的中小微企业，按照每人5000元的标准给予一次性吸纳就业补贴等。

同时，云南省将实施高校毕业生青年高端职业培训，对自主创业的高校毕业生，按照规定给予不超过3万元的一次性创业补贴、创业担保贷款及贴息、税费减免等政策。

云南还将精准开展困难帮扶，把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭高校毕业生，以及残疾高校毕业生和长期失业高校毕业生作为重点对象，提供“一人一档”“一人一策”精准服务，优先组织参加职业培训和就业见习。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 04 版）

(责编：董童、李源)

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