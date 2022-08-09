我国首条永磁磁浮空轨“兴国号”投入使用。 受访者供图

人民网北京8月9日电 （黄盛）人民网财经从中铁科工获悉，我国首条永磁磁浮空轨“兴国号”今日在江西兴国举行竣工仪式并投入使用。

据悉，该磁浮空轨由江西理工大学、中铁六院、中国中铁工业等单位共同研发、设计、制造，具有绿色、智能、安全、经济的特点。

我国首条永磁磁浮空轨“兴国号”投入使用。 受访者供图

江西理工大学党委书记杨斌对此表示，研发团队成功攻克了悬浮转向架结构、导向结构、直线电机牵引驱动、基础制动等技术难题，并首次将永磁悬浮技术应用于空轨车辆制造中。

中铁科工集团空轨事业部总经理徐国学介绍说，从“空轨”到“红轨”，转向架由轮胎变成永磁铁，无需耗费电能，通过永磁特性即可实现车辆悬浮，零摩擦运行。为了解决列车行驶过程中永磁悬浮高度不断变化的关键难题，研发团队研制出可浮动偏心轴导向轮结构，让永磁悬浮空轨更安全、更智能。目前，“红轨”涵盖了永磁材料、轨道交通、人工智能、无线通信、智能制造、电机驱动等多个战略性新兴产业，并已初步形成了自主知识产权体系，PCT国际专利5件，发明专利60多件。

我国首条永磁磁浮空轨“兴国号”投入使用。 受访者供图

另据了解，江西兴国县永磁磁浮空轨试验线全长800米，2车辆编组，定编88人，设计最高运行速度每小时80公里。其顺利推进对于发展江西当地稀土永磁产业链和红色旅游经济具有一定的社会效益和经济效益。

我国首条永磁磁浮空轨“兴国号”投入使用。 受访者供图

(责编：罗知之、吕骞)

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