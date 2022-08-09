人民网北京8月9日电 （记者申佳平）据“网信中国”微信公众号消息，暑假期间，国家网信办反诈中心监测发现多起针对未成年人的电信网络诈骗事件。不法分子经常以加入“明星粉丝QQ群”为诱饵，声称完成任务可领取礼品或明星签名，诱导未成年人进行转账或刷单；有的宣称免费赠送游戏装备，再通过“激活费、认证费、验证费”骗取未成年人钱财，严重危害未成年人身心健康。

针对暑假期间未成年人上网时间增多的情况，国家网信办会同公安部，深入清理网上涉诈有害信息，精准提示潜在受骗群众，从严从重打击不法分子，维护未成年人财产安全和身心健康。今年以来，已处置涉未成年人电信网络诈骗案件1.2万余起。

国家网信办有关负责同志表示，网站平台积极履行信息内容管理主体责任，在处置涉诈有害信息、整治电信网络诈骗方面发挥了作用。同时也要看到，一些网站平台还存在责任认识不到位、制度机制不完善等问题。QQ、快手等社交类平台、短视频平台要落实信息内容管理要求，持续排查处置涉诈信息、群圈、账号；建立完善账号监测预警机制，及时发现和处置异常账号，落实账号实名登记制度；建立完善涉诈举报机制，及时处置和反馈网民涉诈举报；对现有应用、业务、技术进行安全评估，对不符合要求的进行整改。对相关企业未履行风险控制责任致使群众受骗的，有关部门将依法追究责任。希望社会各界共同努力，积极引导未成年人，提高防范电信网络诈骗意识，不给犯罪分子可乘之机。

为提高人民群众特别是未成年人识骗防骗能力，国家网信办将部分典型案例通报如下（以下均为化名）：

一、2022年5月，海南省吴某（12岁）使用母亲手机登录某QQ群，看到有人免费发放游戏皮肤，随后吴某添加对方为QQ好友，微信扫描二维码领取皮肤。对方告诉吴某其账号存在非法领取行为，需联系后台工作人员处理，否则要赔付10万元，被判刑1年。吴某非常害怕，添加了对方另一个QQ账号，并按照对方语音提示，扫描二维码支付6500元，事后吴某母亲发现异常并报警。

二、2022年7月，山西省黄某某（17岁）在玩手机游戏时，网上有人表示要高价购买黄某某的游戏账号，随后双方添加为QQ好友。对方让黄某某登录一个叫“下芬购”的网站，称该网站为正规游戏交易平台，很多游戏玩家在此买卖账号。黄某某同意出售账号，但对方称用来购买账号的钱款被“下芬购”网站冻结，需出卖人黄某某充值进行交易确认，黄某某便在该网站充值2次共3000元，后发现对方的QQ联系不上，该网站也无法登录。

三、2022年5月，广东省谭某某（15岁）在玩手机游戏时，有人添加其为微信好友，并宣称可以帮其解除未成年人手机游戏的时间限制。谭某某信以为真，并依照对方的视频指导，偷偷使用家长手机先后3次扫码支付，合计被骗3800元。

四、2022年3月，重庆市马某某（12岁）在快手刷短视频时，看到免费领取游戏装备的信息，便根据指示加入某QQ群，在客服引导下领取游戏装备。随后客服以账号被冻结为由，要求马某某转账进行账号解封。马某某先后转账5笔共计4300元，事后发现被骗。

五、2022年6月，河南省王某（11岁）在某粉丝QQ群看到推送信息称，进入某QQ群可以免费抽奖和领红包，王某便申请加入了该QQ群。不久群里的“工作人员”告诉王某，其被公司抽中一等奖，奖金6000元，并获得某明星签名。根据“工作人员”指示，王某在该QQ群里先后发红包8次，合计被骗5000余元。

六、2021年4月，湖北省朱某（14岁）被朋友拉入了一个QQ群，群里通知可以投票获得返现。朱某扫描对方二维码后，被要求输入代码88.8，朱某输入后发现手机被扣款88.8元，且无返现通道。随后对方添加朱某为QQ好友称，因朱某转账为未成年人转账，导致公司账户被冻结，必须按要求操作才能解除冻结，否则将通过法院传唤其父母，并要求朱某操作解冻时不得让父母发现。朱某按对方要求出示了父母的付款码，被对方扣款12600元。

七、2022年2月，陕西省秦某（14岁）经朋友推荐加入某“QQ追星粉丝群”，通过群内管理员介绍参加刷单返利活动。秦某扫码进行刷单操作后，管理员以秦某为未成年人为由，要求进行身份审查，并缴纳8000元的审查保证金。秦某便用其母亲账号扫码支付，事后发现被骗。

(责编：申佳平、吕骞)

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