人民网北京8月9日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年1-6月，服装及衣着附件出口802亿美元，同比增长12%。

数据显示，1-6月，服装行业规模以上企业13067家，累计营业收入6885亿元，同比增长4.5%；利润总额307亿元，同比增长4.0%；利润率4.5%，同比增长0.31个百分点；行业亏损面27.0%，同比下降0.9个百分点。服装产量113亿件，同比下降1.5%。行业平均用工人数236万人，比上年同期下降4.3%。

中国服装协会数据指出，从主要出口市场看，东盟是今年以来我行业最大出口市场。前5个月，我国对东盟出口纺织品服装226.9亿美元，同比增长23.0%，占我行业出口全球比重的18%。其中，纺织纱线（出口额13.9亿美元）、织物（110.3亿美元）、纺织制品（44.9亿美元）及服装（57.8亿美元）均较去年同期大幅增长，分别同比增长了30.6%、26.1%、10.7%和26.3%。

中国服装协会指出，今年上半年中国纺织服装出口在2021年高基数的基础上继续保持稳步增长，其中服装出口增长尤为迅速。支撑出口增长的主要因素有三个。

一是国际市场需求相对稳定。虽然新冠肺炎疫情和外部环境风险增多，但市场需求没有出现大幅下滑。

二是国内生产韧性强、潜力足。在积极的稳增长政策推动下，保证供给充足，为出口增长提供有力支撑。

三是部分区域在疫情冲击下迅速复工复产，有力稳住了外贸基本盘。长三角、珠三角克服疫情影响，外贸出口增速在短期内由负转正，展现了地方外贸发展的强大动能。此外，国际大宗商品价格高企也在一定程度上拉动了出口值的增长。

光大证券研究员孙未未预计，运动服饰方向景气度仍然较高、表现预计继续领先总体行业，同时国产替代趋势仍在进行，期待本土龙头企业继续与国际品牌形成良性竞争。

渤海证券分析师袁艺博也认为，在棉花、化纤材料等原料价格震荡向下，并叠加人民币贬值的情况下，纺织制造企业利润优化空间得以打开，继续看好下半年在海外需求相对良好之下，制造型企业在盈利层面维持较好表现。

他指出，海外品牌在中国的销售走弱，为国产品牌的崛起创造了较好的发展机会。目前来看，国产品牌无论是在产品质量、设计以及科技等层面均具备与海外品牌一战之实力，叠加国潮崛起消费者对国产品牌认可度的快速提升，国内品牌服饰具备进一步抢占市场份额的可能。

(责编：申佳平、吕骞)

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