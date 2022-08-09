人民网记者 许维娜

在北京通州，90后的小刘经营着一家80平方米的平价百货超市，伴随着柜台电脑不断传来的新订单提示音，每天有数百个外卖订单从这里送出。

如今，一个月接近一百万元的销售额，是小刘一家根本想象不到的。一年多以前，他们原本在湖南老家经营一家百货超市，可是老家的年轻人都外出闯荡，上了年纪的人购买力弱，小刘的生意不温不火。小两口斟酌再三，决定去大城市闯荡一番。

因为熟悉超市的经营模式，小刘到北京依然选择了开一家百货超市，“我吃得了苦，可是刚来北京创业的艰苦却超过了我的预期，刚开始就是生意不怎么样，一天才几单，批发的也不会给你送，就得自己去拿。”他说。

“后来，我们走遍了周围的小区，开始了市场调研，重点主攻年轻人市场，调查周围的小区，哪些小区住的年轻人特别多，就这样慢慢调研发现，他们就是买些生活用品比较多，因为他们没有时间去逛大超市，所以他们选择网上购物。”小刘说。

于是，小刘第一时间就把自己的超市“挂”在了零售平台上，他的这次调整，现在被称作“即时零售”，依托零售平台的骑手，小刘的超市能在30分钟内，满足周边居民的日用百货需求，服务半径也从1—2公里拓展到5—6公里。

对于这种融合线上线下的新业态，中国社会科学院财经战略研究院研究员黄浩表示，即时零售是以电商平台为中介，带动社区线下零售小店去服务周边居民，除了能扩大线下零售的市场范围，对于线下实体经济也有促进作用。

“本地门店加上即时配送，这就是即时零售的两大核心”。近日，央视通过专题报道解读了即时零售，介绍了小刘借助即时零售这一新模式，在疫情期间实现月销百万的“逆袭”。

小刘的创业故事受到媒体关注。央视报道截图

当前，伴随着餐饮外卖和新零售引领的即时配送品类扩张，即时配送需求进一步被挖掘，构成了同城物流新的增长点、增长极。与此同时，互联网零售市场正在从“万货商店”变成“万物到家”。

“开一家线上商店，一点都不比开线下店容易。”对于经营，小刘也有自己的心得。他介绍，如何优化页面、哪些商品排在首页、如何制订促销策略等，都是需要认真思考的问题。

小店周边社区，因年轻人较多，小刘也会专门调整进货方向，进一些年轻人喜欢的“网红产品”。在后台的清单里，很多消费者已经复购了几十单，成为他们的老顾客。

小刘的经营方法，也可窥见即时零售和传统电商的不同之处。受益于即时零售，本地餐饮、商超等零售实体也连接和服务了更多消费者，销售也因此得到提升。

他的小店，在今年5月疫情时期，线上订单增长了约3000单，是平时的1.5倍。加上线下营业额，总营销额超过百万。美团数据显示，今年1-7月，便利店和超市的交易量增长了54%，其中夫妻小店增幅高达110%。

有专家表示，在小刘超市里响起的一声声外卖提示音背后，是实体门店与外卖小哥同舟共济谋生活的写照，他们代表着的即时零售新业态，也成为凸显中国经济韧性的侧影。

即时性需求的满足，需要更高效的履约能力和分布式的供给。即时履约包括骑手等网络配送员和智能调度系统，也包括了无人机、自动配送车等科技应用。充足的运力、智能的派单机制、订单波峰波谷的有效调度以及最优的路线规划，综合决定了配送的时效性。

这也说明，即时零售将本地的实体商户尤其是大量中小微商户，与本地消费者串联，也让中国内需和消费即时流动起来，成为促进消费、助力中国经济增长的新动能。

一根网线，一头连着实体小店，一头连着消费者的生活。像这样的小店，在中国还有千千万万。他们的故事未来如何讲好，如何讲得更厚重，还需要线上线下的共同努力。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经