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我国新发现两颗近地小行星

2022年08月10日05:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社南京8月9日电  （记者王珏玢、邱冰清）记者从中科院紫金山天文台获悉，国际小行星中心近日发布两颗由该台近地天体望远镜观测到的近地小行星：2022 OS1和2022 ON1。

　　据悉，小行星2022 OS1于7月23日被首次观测到，当时视亮度约20.9星等，视运动速度为0.895度/天，预估直径约为230米。小行星2022 ON1于7月24日被首次观测到，当时视亮度约20.5星等，视运动速度为0.681度/天，预估直径约为45米。这两颗新发现的小行星都是阿莫尔型近地小行星。

　　据介绍，近地小行星指的是轨道与太阳最近距离小于1.3个天文单位（约2亿千米）的小行星，它们的轨道可能到达地球轨道附近。近地小行星的不断发现，有助于人类更好地了解地球所处的空间环境，并防范可能遭受的风险。

(责编：白宇、杨光宇)
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