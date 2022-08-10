人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

住房和城乡建设部：

今年全国建设千余城市“口袋公园”

2022年08月10日05:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社北京8月9日电  （记者王优玲）住房和城乡建设部9日发布通知称，将推动全国于2022年建设不少于1000个城市“口袋公园”，为群众提供更多方便可达、管理规范的公园绿化活动场地。

　　根据《住房和城乡建设部办公厅关于推动“口袋公园”建设的通知》，“口袋公园”在选址上，要优先选择公园绿化活动场地服务半径覆盖不足的区域。在设计和建设上，要注重保护原有地形地貌和大树老树，优先选用乡土植物；充分考虑周边群众需求，增加活动场地，落实适老化和适儿化等要求。

　　“口袋公园”是面向公众开放，规模较小，形状多样，具有一定游憩功能的公园绿化活动场地，面积一般在400平方米至10000平方米之间，类型包括小游园、小微绿地等。

　　通知要求，各省级住房和城乡建设（园林绿化）主管部门要研究制定本地区《2022年“口袋公园”建设实施方案》，主要包括建设计划（含数量、位置、占地面积以及落实建设资金等情况）、推动工作的具体举措以及保障措施等，每个省（自治区、直辖市）力争2022年内建成不少于40个“口袋公园”，新疆、西藏等地可结合实际确定建设计划。

(责编：白宇、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
打造原创技术“策源地” 央企以“赛马制”加大科研攻关力度
　　人民网北京8月9日电 （记者杜燕飞）创新是引领发展第一动力。记者从中海油研究总院有限公司（以下简称研究总院）获悉，该院8日正式启动科研攻关“赛马制”，目前已有3个课题即将开展“赛马制”攻关。…
水利部：2022年夏季引江济太取得显著成效 已累计引长江水入境2.91亿立方米
　　人民网北京8月9日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，今年夏季引江济太自7月16日启动以来，截至8月9日，已累计引长江水入境（太湖流域）2.91亿立方米，引清水入湖1.31亿立方米。 此外，此次引江济太通过太浦闸向下游供水1.17亿立方米，通过望虞河向两岸地区供水1.60亿立方米，通过环太湖其他口门供水4.46亿立方米，调水效果十分显著。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部