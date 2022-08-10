住房和城乡建设部：
今年全国建设千余城市“口袋公园”
2022年08月10日05:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京8月9日电 （记者王优玲）住房和城乡建设部9日发布通知称，将推动全国于2022年建设不少于1000个城市“口袋公园”，为群众提供更多方便可达、管理规范的公园绿化活动场地。
根据《住房和城乡建设部办公厅关于推动“口袋公园”建设的通知》，“口袋公园”在选址上，要优先选择公园绿化活动场地服务半径覆盖不足的区域。在设计和建设上，要注重保护原有地形地貌和大树老树，优先选用乡土植物；充分考虑周边群众需求，增加活动场地，落实适老化和适儿化等要求。
“口袋公园”是面向公众开放，规模较小，形状多样，具有一定游憩功能的公园绿化活动场地，面积一般在400平方米至10000平方米之间，类型包括小游园、小微绿地等。
通知要求，各省级住房和城乡建设（园林绿化）主管部门要研究制定本地区《2022年“口袋公园”建设实施方案》，主要包括建设计划（含数量、位置、占地面积以及落实建设资金等情况）、推动工作的具体举措以及保障措施等，每个省（自治区、直辖市）力争2022年内建成不少于40个“口袋公园”，新疆、西藏等地可结合实际确定建设计划。
(责编：白宇、杨光宇)
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