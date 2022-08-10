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上半年机械工业累计实现营收12.95万亿元（新数据 新看点）

全年有望实现平稳增长

2022年08月10日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月9日电  （记者李心萍）中国机械工业联合会9日发布2022年上半年机械工业经济运行情况。上半年，机械工业累计实现营业收入12.95万亿元，同比增长5.44%。6月份，机械工业营业收入同比增速达14.73%，增幅高于同期全国工业平均水平。

　　外贸出口稳步增长。上半年，机械工业累计实现进出口总额5113.6亿美元，同比增长3.99%。其中出口总额3441.2亿美元，同比增长10.41%。汽车、工程机械等产品表现突出，上半年汽车整车出口超过120万台，同比增长41.4%。

　　部分行业表现亮眼。上半年，机械工业非汽车行业实现营业收入8.84万亿元，同比增长10.29%，高于机械工业平均增速4.86个百分点；实现利润总额5238.76亿元，同比增长4.17%，高于机械工业平均增速9.97个百分点。

　　绿色转型实现突破。上半年，机械工业为构建以清洁能源为主体的新型能源供应系统提供绿色动力。东方电气集团自主研制的长龙山抽水蓄能电站4号机组、哈电集团自主研制的荒沟4号抽水蓄能机组相继投产发电，标志着我国抽水蓄能机组设计、制造和安装质量均达到全球领先水平。

　　中国机械工业联合会执行副会长陈斌表示，随着一揽子稳增长政策落地显效，机械工业全年有望实现平稳增长，工业增加值、营业收入增速将达到年初预期值，利润总水平与上年基本持平，进出口贸易总体保持稳定。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月10日 01 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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